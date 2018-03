Napi horoszkóp 2018. 03. 30.: Kezdődjék a tavaszi újjászületés!

Egy nagy utazás végére érhetsz pénteken. Na jó, ez az utazás most talán nem a fizikai világban történt, hanem egy lelki utazás, sok-sok lelki kihívás és küzdelem végére érkeztél. Ideje levonnod a tanulságokat. Ideje levonnod a következtetéseket. Ideje végre megfogalmaznod azt, hogy milyen tudással és tapasztalattal lettél gazdagabb az úton.

Szívesen találsz ki magadnak mindenféle szabályokat, amelyeket aztán mindenképp be akarsz tartani. Ezek a szabályok talán nem is valódi szabályok. Talán sem értelmük, sem okuk, sem hasznuk nincs. Pénteken arra kérlek, hogy gondold át a szabályaidat, és gondold végig, hogy milyen szabályok szerint akarsz élni valójában.

Elfelejtkeztél a segítségeidről. Elfelejtkeztél azokról az okos és hasznos segítségekről, amelyeket olyan gyakran igénybe szoktál venni. Gondold végig, mi minden van, ami segíthet neked pénteken. Ahogy ezen gondolkodsz, az is eszedbe juthat, hogy hol vannak azok a listáid, feljegyzéseid, ötleteid, amelyeket előre összekészítettél magadnak.

Ott kellene a legtöbbet hallgatnod, ahol a legtöbbet akarsz beszélni. Tegnap arra biztattalak, hogy figyelj oda, mit hallgatsz meg, és kitől. Ma arra biztatlak, hogy figyelj oda, hol hallgatsz, és kinek a jelenlétében hallgatsz el. Tegnap mások szavai voltak fontosak, most a saját szavaid, pontosabban azok hiánya lesz beszédes.

Úgy érzed, hogy szükséged van arra, hogy végre pihenhess és feltöltődhess. Igen, jól érzed, érdemes rápihenned a húsvét hátralévő részére az extra hosszú hétvége első napján. Érdemes most egy kicsit töltődnöd, mielőtt elkezdődik (vagy inkább folytatódik) a tavaszi rohanás. Ma jól esne neked egy lábmasszázs és talán egy jógaóra is.

Érdemes lenne megköszönnöd magadnak egy jó döntést, amelyet ezen a héten hoztál meg. Hidd el, valóban hálával és köszönettel tartozol magadnak emiatt a döntésed miatt. Ha másoknak olyan könnyen adsz hálát, akkor magadnak miért nem? Ha másoknak olyan könnyen fejezed ki a köszönetedet, akkor magadnak is illik köszönetet mondanod.

Bak

Ha azt hiszed, hogy nincs elég időd pénteken elintézni mindazt, amit a hosszú hétvége első napján szeretnél, akkor jól hiszed. Túlvállaltad magad, és ez csak azért bosszantó, mert megint magadra vállaltad mások feladatait is. Most rögtön, miután ezt végigolvastad, add vissza szépen mindenkinek a saját feladatait, és te is a sajátoddal törődj.

