Melyik ló a legszebb? És mit remélhetsz a jövőtől? Íme

Ezek a csodaszép lovak nemcsak a személyiségedről, a jövődről is mesélnek. Nézd meg mindegyiket, majd válassz egyet. Választhatod a legszebbet, a legkülönlegesebbet vagy a leggyorsabbat, aztán olvasd el a neked szóló személyes üzenetet.

Ilyen jövő felé repít az első paripa

Ha ezt a csodaszép lovat választottad, olyan ember lehetsz, aki erősen vágyik a békére, a nyugalomra és a kényelemre, mégis magad előtt folyton akadályokat látsz. Tudod mit szeretnél, mit akarsz, ennek ellenére nehezen szánod rá magad, hogy meg is tedd az előrejutáshoz szükséges lépéseket. A mostani tökéletes időszak ahhoz, hogy legyőzd az akadályokat. Lehet, először félelmetesnek tűnhetnek, de minél tovább vársz, annál feszültebb és idegesebb leszel, és annál távolabb kerülsz a célodtól. Nyergeld fel a lovat, és ugrasd át az akadályokat. Hidd el, menni fog.

Ilyen jövő felé halad veled a második ló

Ha ezt a második lovat választottad, szinte biztosan nagyon vonzó, harmonikus és bájos a megjelenésed. Szereted az ízléses és szép dolgokat, magadat is beleértve. A körülötted élők biztosan szívesen kérik a véleményedet stílusról, divatról, szépségről. Eszedbe jutott valaha is, talán egy picit tartanak tőled az emberek? Talán túlzottan is határozott a véleményed bizonyos témákat illetően, úgy gondolhatod, az egyedüli helyes út az, amit te annak gondolsz. Hajlamos lehetsz ítélkezni mások felett, ezért pártolnak el tőled a legtöbben. Próbáld magad kívülről látni, és rájössz, hol rontod el a kapcsolataidat. Nem veszett el még minden, bőven akad, amit rendbe hozhatsz.

Ilyen jövőt jelez a harmadik ló

Amennyiben a harmadik ló tetszik a legjobban, akkor erősen vonzódhatsz a minőséghez. Fontos számodra az elegancia, az ápolt megjelenés, értékeled az udvariasságot, a tiszteletet. Ahogyan megadod mindezt másoknak is, természetesen te is megérdemelsz minden elismerést és dicséretet. Most mégis lehetsz bátor és áttörhetsz néhány szabályt, előírást. Persze, arra vigyázz, ne bánts meg másokat, de az érzést, hogy túlléped a saját határaidat, hogy kilépj abból a biztonságos légkörből, amiben eddig éltél, mindenképpen érdemes megtapasztalnod. Ideje kinyitni az ajtókat.

Ilyen jövőt mutat a negyedik hátas

Csodaszép lovat választottál, ha a negyedik kép tetszik a legjobban. Talán hosszabb ideje keresed a lehetőségét, hogyan tedd le magadról a terheket. Az is lehetséges, túlhajszoltnak érzed magad az utóbbi időben, mert ellep a munka, pénzügyi gondokkal, esetleg konfliktusokkal küzdesz. Szeretnél már szabadulni, megkönnyebbülni. A rövid szünetek csak pillanatnyi feloldozást adnak, ha tovább futsz, teljesen kimerülsz. Ahelyett, hogy elmenekülsz a problémák elől, inkább nézz farkasszemet azokkal. Ne halogass tovább, hiszen a gondok követnek téged, inkább oldd meg, amit és amilyen gyorsan csak lehetséges.

Ezt a jövőt jelzi az ötödik paripa

Az ötödik ló valójában még csikó, ha ezt a képet választottad, nagyon nyugodt és kedves ember lehetsz. Sokan nagyon gondoskodó típusnak tartanak téged. Tény és való, született empátiával rendelkezel, bíznak benned a többiek. Választásod arra is utalhat, lehet valaki a környezetedben, aki tőled függ, akár barát, rokon vagy a párod is. A gondoskodással önmagában természetesen semmi probléma sincs addig, amíg mások mellett magadra is gondolsz. Hajlamos lehetsz megfeledkezni a saját igényeidről és arról, hogy időnként neked is jár a segítség. Előbb magadra figyelj, utána jöhetnek a többiek.

Ezt üzeni a hatodik ló a jövőről

A naplementében legelésző lovat választottad. A naplemente az elmúlást szimbolizálja, ezért a közeli jövőben várhatóan valami végleg lezárul az életedben. Nehézséggel nézel szembe, nagyon vágysz már arra, hogy végre megszabadulhass a stressztől, a nyomástól, ami mostanában nagyon erősen feszít téged. Nincs messze az idő, amikor végre megpihenhetsz és lazíthatsz. Szerencsére egyszer minden véget érni, így a negatív periódus is. Most már semmiképpen se add fel, nagyon közel vagy a célhoz, hamarosan átszakítod a szalagot.

Ilyen jövő felé vezet a hetedik ló

A hetedik ló igazán mulatságos ebben a szokatlan kalapban. Ha ezt a képet választottad, biztosan sziporkázó a humorod. Szereted a vidámságot és a szokatlan dolgokat is. Vidám személyiségedet nagyon sokan kedvelik, viszont hajlamos lehetsz a felületességre, átsiklasz a fontosabb részletek fölött is. A vicc és az optimista életszemlélet nagyon is rendben lévő, csak közben a realitást se felejtsd el. Az elkövetkező időszakban még fontosabb, hogy résen légy és a sarkadra állj, nagy lehetőség vár rád ugyanis. Gondold át alaposan, és csak akkor dönts, amikor biztos vagy önmagadban és a sikerben.

Ilyen jövő felé repít a nyolcadik paripa

Olyan lovat választottál, amelyiket istállóba zártak. Döntésed szerint korlátok vagy túlzott ellenőrzés között érezheted magad mostanában. Vajon mi okozza benned ezt a bezártságot? Talán a lázadó gyermeked, vagy nagyobb adósság nyomaszt, esetleg a főnököd terhel túlzottan is sok feladattal? Bármi is nyomasszon, nem halogathatod, hogy kiállj önmagadért és meghúzd a határokat. Te is tudod, mindez nem megy majd egyik napról a másikra, sajnos hosszabb folyamat eredménye lehet csak. A bezárt ló egyre idegesebb és feszültebb, de ahelyett, hogy rárontanál a többiekre, inkább kérj mielőbb támogatást és segítséget. Hamarosan kiengedhetsz, mert a kapu is megnyílik előtted.

(via)