Hétvégi szerelmi és bőséghoroszkóp: Extra napok, extra szerelmek

KOS

Szerelem:

Senki sem tudja megmondani, hogyan állsz az érzelmekkel most. Az egyik pillanatban mély nyugalmat és magabiztosságot érzel, a másikban pedig szinte szétrobbansz a feszültségtől. A hétvégén a szerelmed minden mozdulata, minden szava és minden döntése tükröt tart eléd, amely megmutatja, milyennek lát ő téged.

Bőség:

Nem minden helyzetben az a legjobb, ha a pénzzel akarod megoldani. Az élet legértékesebb pillanataiban a pénz nem számít. A legértékesebb úgysem vásárolható meg. Húsvétkor sem az a lényeg, hogy mennyit költesz a gyerekekre, hanem az, hogy mennyi időt és figyelmet szánsz rájuk és a szeretteidre.

BIKA

Szerelem:

A szerelem titokzatos és kiszámíthatatlan világában barangolsz a hétvégén. Most nem érted a párodat, nem érted a szerelmedet, nem érted azt, akivel flörtölsz. Úgy érezheted, hogy mindenki logikátlan döntéseket hoz a szerelemben, és csak te vagy az egyetlen, aki tudatos tud maradni. Könnyen lehet, hogy a szerelmed pedig úgy érzi, te vagy az egyetlen, aki érthetetlen.

Bőség:

Túl sokat elmélkedsz az anyagi világ dolgain, a helyett, hogy élveznéd az életedet. Tudom, talán nehezen hihető a számodra, hogy az élet élvezete gazdaggá tesz. És talán nem tölti fel a bankszámládat az, ha élvezed az életet. De mi okod lenne vagyont felhalmozni, ha sohasem használod?

IKREK

Szerelem:

Azt hitted, hogy elveszett a varázserőd, és azt hitted, hogy már képtelen vagy fenntartani egy szerelmes kapcsolatot? A hétvége nagy fordulópont lesz a szerelmi életedben: Most minden megváltozhat, szinte egy csapásra. Könnyen lehet, hogy most jött el az ideje annak, hogy tisztázzátok az érzelmeiteket a pároddal.

Bőség:

Ne szórd el a pénzed húsvétkor, inkább oszd be okosan azt, amid van. Semmiképp ne vegyél fel most hitelt, és ne is kérj kölcsön. Ne felejtsd el: Mindig van elég, ha pedig nem, akkor a barátaid megoldják a nehéz helyzeteket. Pénz kölcsönadása nélkül segítő kezet nyújtanak neked.

RÁK

Szerelem:

Figyeld meg a szavaidat. Figyeld meg, hogy milyen szavakkal beszélsz a szerelmedről, a kapcsolatodról, az életedről. A szavak teremtenek. A szavaid megmutatják, hogy most épp hányadán álltok a dolgokkal. A szavak megmutatják azt, hogy milyen jövő vár rátok. Sokkal pontosabban, mint ahogy egy jósnő mutatná meg ezt.

Bőség:

Az, hogy egy pénzügyi probléma nem olyan jól látható nem jelenti azt, hogy már nem létezik, vagy megoldódott. A problémák talán csak háttérbe vonultak, hogy időt hagyjanak neked erőt gyűjteni. A jó hír az, hogy most felkészülhetsz a problémák megoldására.

OROSZLÁN

Szerelem:

Attól félsz, hogy lemaradsz egy lehetőségről. Attól félsz, hogy elszalasztod életed nagy lehetőségét, és itt maradsz egy közepes kapcsolatban. Ahelyett, hogy másra ácsingózol, ahelyett, hogy a kapcsolatodat minősíted itt lenne az ideje annak, hogy magadon változtass. Ha megváltoztatod a hozzáállásodat a párodhoz, megváltozik a szerelmetek is.

Bőség:

Érzed, hogy egy ragyogó korszak veszi a kezedetét az életedben, csak épp azt nem tudod, hogy ez hogyan történik majd. Nos a válasz egyszerű. Sok-sok munkával. A pihenés ideje majd akkor jön el, ha a befektetett munka meghozta gyümölcsét.

SZŰZ

Szerelem:

El kellene döntened, hogy mit szeretnél a szerelemben. Mostanában olyan sok mindenről álmodoztál, és az álmaid egyre inkább ellentmondanak egymásnak. Mintha egyszerre két különálló életre vágynál. De most csak egy életed van. Nem kell választanod a ét vágyad közül, hanem meg kell tanulnod egyesítened őket.

Bőség:

Meg kellene értetned másokkal is, hogy hogyan gondolkozol a pénzről. Nem is hinnéd, hogy milyen sokan vannak, akiknek életmentő lehet az a hozzáállás és az a módszertan, amellyel dolgozol. A hétvégén tanítsd meg jól bánni a pénzzel az ismerőseidet.

MÉRLEG

Szerelem:

A szerelem felragyog a szívedben, és ezen az sem változtat, hogy ha eddig egy megunt, poros, lapos kapcsolatban éltél, vagy ha azt hitted, örökre magányos maradsz. Mindig van remény a boldogságra, mindig van remény a szerelemre, mindig van remény a szenvedélyre. A következő napok szerelmet és szenvedélyt hoznak neked.

Bőség:

Szükséged van arra, hogy segítséget kapj valakitől. Szükséged van arra, hogy segítsenek neked az emberek. Nem feltétlenül pénzügyi segítségre gondolok. Talán az emberek figyelmére, idejére, keze munkájára lesz szükséged a hétvégén.

SKORPIÓ

Szerelem:

A legszívesebben minden barátnődet megmentenéd a lapos, rossz és unalmas házasságtól. De vajon milyen a te házasságod? Milyen a kapcsolatod? Milyenek a te kapcsolataid? Vedd észre, hogy amikor mások kapcsolataival foglalkozol, akkor valójában a saját kapcsolatodat akarod megváltoztatni. Most gyógyítsd a saját szerelmi életedet!

Bőség:

Szinte egyik pillanatról a másikra érkezik meg az életedbe egy nagyszerű üzleti ötlet. Na jó, lehet, hogy első hallásra egy vicces beszélgetés lesz csak, de érdemes most minden inspirációt megjegyezni magadnak. Most valóban belevághatsz egy üzleti lehetőségbe.

NYILAS

Szerelem:

Új szerelem léphet be az életedbe. Persze ez a szerelme nemcsak egy ember lehet. Ha boldog párkapcsolatban élsz, akkor az új szerelem talán nem egy másik ember személyében érkezik, hanem beleszeretsz egy új lehetőségbe, egy tárgyba, egy programba, vagy egy új házi kedvencbe. Ha pedig szingli vagy, akkor egy új párkapcsolatra is szert tehetsz.

Bőség:

Szeretnél kicsiben kipróbálni egy lehetőséget, de valahogy mindenki nagyban gondolkodik körülötted. Mindenki meg van győződve arról, hogy neki és neked is nagyban kell gondolkodnod. Ne felejtsd el: Aki a kicsit nem becsüli, a nagyot sem érdemli meg.

BAK



Szerelem:

Biztos vagy abban, hogy valami félreértés történt. Biztos vagy abban, hogy nem jó a kommunikáció köztetek. Ezt a kommunikációs hibát nem elég felismerni, de ki is kell tudnod javítani. Pontosabban túl kell lépned rajta, és el kell érned, hogy ezzel együtt is tökéletesen értsétek egymást. El kell érned, hogy a szerelmed ne csak meghallgasson, de meg is értsen.

Bőség:

Pénzügyekben nem szabad kapkodnod. Talán valaki azt akarja elhitetni veled, hogy a négynapos hétvége alatt kell egy gyors döntést meghoznod, de valójában te is érzed, hogy ez butaság, ugye? Felesleges most döntened. Van még időd.

VÍZÖNTŐ

Szerelem:

Minden kölcsön visszajár. Most olyasvalaki támogat téged érzelmileg, akiben nemrég még te tartottad a lelket. Könnyen lehet, hogy ő most azzal hálálja meg a segítségedet, hogy bemutat a következő szerelmednek. Persze lehet, hogy erről ő maga sem tud. Lehet, hogy ő maga sem ismeri fel azt a mágneses vonzerőt, amit csak ti láttok és éreztek.

Bőség:

Meg kellene változtatnod egy szerződésedet húsvét után. Könnyen lehet, hogy a négynapos hétvége segít átgondolnod, hogy milyen feltételekkel lenne jobb a számodra ez a szerződés, és azt is, hogy hogyan lehet módosítani azt.

HALAK

Szerelem:

Szerelmes vagy a szerelembe, ez pedig azzal jár, hogy szinte mindegy is, ki képviseli most ezt az érzelmet a számodra. Szinte mindegy is, hogy ki személyesíti meg azt a szenvedélyt, azt a vonzerőt, amelyet annyira keresel. Érdemes jól választanod, amikor megválasztod, hogy ki legyen a párod, a szerelmed, a szeretőd, a társad.

Bőség:

Különös kettősséget tapasztal? Miközben a pénzed fogy te szinte biztos vagy benne, hogy minden egyre jobb lesz. Úgy érzed, hogy egyre gazdagabb vagy, és ez segít visszaszerezni a pénzedet is.