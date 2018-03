Melyik számot választod? Ezt üzenik az angyalok

A feladat egyszerűbb, mint gondolnád. Csupán válaszd ki az egyik angyali számot a három közül. Lehetőleg ne gondolkodj rajta hosszasan, dönts el az első megérzésre hagyatkozva. Nos, melyik angyal üzenete segít a leginkább? A kép alatt olvashatod el a részleteket.

Angyali számod a 741

Ha ezt az angyali számot választottad, az angyalok üzenete szerint számtalan csodás dolgot valósítottál meg az életedben, mégsem érzed magad szerencsésnek és elégedettnek. Több olyan eredményt is fel tudsz pedig mutatni, ami büszkeséggel tölthetne el. Ilyen a családod és az otthonod is. Ébredj rá, a legértékesebb dolgokat máris megvalósítottad, az angyalok megadták neked, amire igazán vágytál. Őrangyalod folyamatosan figyel, melletted áll és támogat téged. Bármikor kérheted a segítségét, ahogyan az arkangyalokét is, ha bánat, aggodalom, szorongás tölt el.

Angyali számod a 811

Ha ezt a számot választottad, az angyalok üzenete szerint választ kaptál a téged foglalkoztató kérdésre. Létezik tehát válasz, de azt magadban, belül találhatod csak meg. Bámulatos képesség birtokában vagy – és nem csak te, valójában mindenki –, ami nem más, mint az intuíciód. Félelemből mégis sokszor blokkolod, és nem figyelsz a belső hangokra, ezért hozol rossz döntéseket. Csupán gyakorlás kérdése, hogy ne elnyomd, hanem meghalld az intuíciód, vagyis az angyalod hangját, és az életedet olyanná formáld, amilyenné csak szeretnéd. Használd ezt a különleges erőt és képességet. Megéri.

Angyali számod a 319

Ha ezt az angyali számot választottad, akkor a célnak vagy tervnek, amit kitűztél, a megvalósulása, az eredménye kizárólag rajtad múlik, hiszen az a te kezedben van. Légy biztos magadban, az angyalok fényt és szeretetet küldenek ehhez. Bármit is szeretnél elérni, boldog és örömteli befejezés vár rád. Minél többször eszedbe jut, annál jobb, amikor ugyanis pozitívan, optimistán tekintesz a világra, az eredmény is pozitív lesz. Persze, sose felejts el legalább egy köszönetet mondani az angyaloknak a közbenjárásért.

