Ezek a csillagjegyek elképesztően passzolnak egymáshoz az ágyban

Az Oroszlán és a Nyilas szívesen kockáztat az ágyban

Az Oroszlán és a Nyilas mindketten tüzes csillagjegyek, hajlamosak a féktelenségre, a szenvedélyre, nem véletlenül értik meg az ágyban egymást tökéletesen. Energikusak, feltűnőek, merészek, kezdeményezőek, és persze mérhetetlenül vonzódnak egymáshoz. Ők nem félnek kimondani a vágyaikat, nem mellesleg együtt bátran kísérletezgetnek a hálószobában. Nyitottak minden újdonságra, és a szexfantáziájuk is igencsak széles repertoárral bír. A Nyilas soha nem mondana nemet a kihívásokra, az Oroszlán pedig kellő inspirációval rendelkezik mindehhez. Az ágyban tökéletesen megértik egymást, a hétköznapokban viszont előfordulnak viták és veszekedések.

A Kos és a Mérleg esetében az ellentétek vonzzák egymást

A Kos és a Mérleg kapcsolata finoman szólva sem nevezhető hagyományosnak. Vonzódnak egymáshoz, hiszen a Kos határozottsága lenyűgözi a Mérleget, míg a Kos a Mérleg harmóniára törekvését, született diplomáciai érzékét értékeli különösen. Hosszú távon mégis kevés az esélyük, hogy boldogságra találjanak egymás mellett. Az akaratos Kos szívesen kezdeményez, azt viszont gyűlöli, amikor átnéznek rajta, az igazságos Mérleg ugyanakkor az egyenrangú párkapcsolatot támogatja, és próbál egyensúlyt teremteni. Az ágyban ez a két csillagjegy bámulatosan megérti és kiegészíti egymást, minden ellentét megszűnik közöttük. A Mérleg lelassítja a szenvedélytől túlfűtött Kost, így akár egész éjszakán át képesek egymást ölelni.

Az Ikrek és a Vízöntő szívesen kísérletezgetnek

Az Ikrek és a Vízöntő is levegős csillagjegyek. Éppen ezért nagyon sok tekintetben hasonlóan gondolkodnak a világról és persze a párkapcsolatról is. Az Ikrek sokoldalú és változékony, nagyon okos csillagjegy, amit a szabadelvű Vízöntő nagyra értékel benne. Mindketten rendkívül nyitottak, és szívesen kísérletezgetnek, kipróbálnak bármit az ágyban. Szenvedélyes szócsatákat és párnaharcot vívnak egymás legnagyobb örömére. Tabutéma közöttük nem létezik. A Vízöntő igazi csapatjátékos, az Ikrek pedig párjára talál benne. Ők a hétköznapokban is egészen jól kijönnek egymással, hiszen adnak teret és levegőt, szabadságot a párjuknak. Kíváncsiak, alapvetően optimisták és nagyon társaságkedvelők, ráadásul a féltékenységet még hírből sem ismerik.

