Napi horoszkóp 2018. 03. 27.: Ne ess túlzásokba kedden!

Arra vársz, hogy valaki helyetted végezzen el valamit. Könnyen lehet, hogy egy nehéz beszélgetést szeretnél azzal megúszni, hogy másra bízod ezt az ügyet. Ez azonban most nem fog működni. Érdemes tudnod, hogy a neked kell felelősséget vállalnod a döntéseidért, és neked kell kimondanod az utolsó szót.

Bika

Sokkal érzékenyebb vagy a szokásosnál is, ezért szinte azonnal megérzed mindenki minden rezdülését, és megérzed azt is, hogy mikor zavaró a jelenléted. Most valakik magányra vágynak a környezetedben, és azzal teheted a legjobbat nekik, ha megadod a számukra az egyedüllét luxusát.

