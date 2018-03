Ezek a legjobb ajándékok csillagjegyek szerint

A húsvétban az az egyik legjobb dolog, hogy lehet ajándékot kapni. Oké, általában csak a gyerekeket lepik meg valamivel, de miért ne lehetne ez a felnőttek kiváltsága is? Ha te is így gondolod, akkor még pont van időd beszerezni az ajándékokat. Extra tippünk, hogy csillagjegyek szerint szerezd be a meglepetéseket. Mutatjuk a tippeket.

Kos

Az aktív Kosok mindig annak a módját keresik, hogyan maradhatnak formában egész évben, így a sportfelszerelés vagy egy kondibérlet általában jó választás.

Bika

Minden olyan ajándékot értékelnek, amely az érzéki oldalukat hangsúlyozza, hívja elő. Egy doboz ínyenc csokoládé vagy egy puha kasmírtakaró, esetleg ruhadarab mind elnyerheti a tetszését. A Bikák önmagában is szeretnek a pénzzel „játszani”, így egy vásárlási utalvánnyal sem lőhetsz mellé. Viszont arra ügyelj, bármit veszel, hogy nem a mennyiség, hanem a minőség a fontos a számukra.

Ikrek

Gyors észjárásuk miatt olyan ajándékoknak örülnek, amelyek munkába veszik remek szellemi képességeiket. Egy jó könyv vagy egy magazin-előfizetés szuper ajándék a számukra. Emellett szeretik a szórakozást, úgyhogy üvegáru vagy koktéltartozék is jöhet bármikor.

Rák

A szentimentális rák olyan ajándékokat szeret, amelyek személyes jelentéssel bírnak, ezért lepd meg őket kézzel készített ajándékkal. Mivel a különböző italoknak is nagy hódolói, egy különleges üveg bor, egy jó kávégép vagy egy teáskanna is jó lehet.

Oroszlán

Az oroszlánok kifejezetten szeretik magukat, ezért bármilyen szépségápolási terméket nagy örömmel fogadnak, legyen szó hajápolásról, testápolókról vagy sminkről. A férfiakról se feledkezz meg, vegyél nekik sorsjegyet.

Szűz

A szüzek szeretik a gyakorlatias ajándékokat, ezért egy kenyérkészítő vagy egy fúrógép tökéletes választás.

Mérleg

Ha szeretnél valami igazán különlegeset adni, vegyél két koncertjegyet, a Mérlegek ugyanis utálnak bármit is egyedül csinálni.

Skorpió

A Skorpiók természete titokzatos, ezért olyan ajándékokat élvez, amelyek valamilyen módon eltakarják megjelenésüket. Egy márkás napszemüveg, egy nagy sál vagy kalap nagyszerű választás ennek a csillagjegynek.

Nyilas

Nem szeretik az ajándékokat, viszont háziállataikat imádják meglepni, így ha van az ismerősödnek állata, inkább neki vegyél valamit.

Bak

A karrierorientált Bak mindig olyan ajándékoknak örül, amelyektől fontosabbnak tűnik a munkája. Egy bőr aktatáska vagy egy okosóra jó ötlet lehet.

Halak

Ez a misztikus csillagjegy még a legapróbb ajándéknak is örül, nem nehéz meglepni. Egy üveg pezsgő ugyanolyan jó választás lehet, mint egy kaleidoszkóp vagy egy mutatós szobanövény.

