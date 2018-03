Melyik a kedvenc táskád? Érdekes titkot rejt a személyiségedről

A stílusod, az ízlésed nagyon sok mindent elárul rólad, az egyéniségedről. Kedvenc kézitáskád az öltözéked csupán egyetlen kiegészítője, mégis nagyon sokat mesél a személyiségedről. Mit tudhatsz meg magadról? Válaszd a kedvencedet, és a táska tartalma máris feltárul előtted.

Ezt árulja el a személyiségedről a barna táska

Ha ezt a táskát választottad, a kiszámítható és megbízható személyiségtípusba tartozol. Sosem hagynál senkit sem cserben, az ígéreteidet is mindenkor megtartod. Még a vezető típusok is megbíznak benned, hiszen a feladatokat mindenkor pontosan, határidőre készíted el. Remekül tudod az időt beosztani. Nem véletlenül érdemelted ki mások tiszteletét és csodálatát, és az is biztos, olyan barát vagy, akire mindenkor számítani és támaszkodni lehet.

Ezt rejti a sárga színű táska

Amennyiben a sárga táska tetszik a legjobban, a személyiséged erős, határozott és független. Nagyon erősen vágysz a sikerre. Szívesebben dolgozol egyedül, és az sem zavar különösebben, amikor a magánéletedet sem osztod meg mással. Mozgékony típus vagy, nagyon szeretsz utazni. A rázósabb időszakokat is az átlaghoz képest könnyebben és gyorsabban éled túl. A férfiak csodálnak a függetlenségedért, ami jólesik, de azért nem különösebben foglalkoztat téged. Ahogyan most még a házasság gondolata sem.

Ezt árulja el a személyiségedről a zöld táska

Ha a zöld táskát választanád a legszívesebben, valódi vezető bújik meg a lelkedben. Néha talán kicsit ijesztőnek tűnhetsz a többiek szemében. De ez csak a látszat. Belül nagyon is harmonikus vezető vagy, erős személyiséggel. Keményen dolgozol és küzdesz az elismerésért, a megérdemelt pozícióért és azért is, hogy lehetőség szerint minél kevesebb hibát kövess el. Nem különösebben foglalkozol azokkal, akik nem kedvelnek téged, főként, ha a feladatokban nem akadályoznak és nem zavarnak.

Ezt fedi fel rólad a kék táska

Ha a kék táska tetszik, és ezt hordanád a legszívesebben, remek ízléssel és stílussal rendelkezel. Nagyon elegáns vagy, pontosan tudod, milyen holmik állnak rajtad igazán jól. Követed a divatot, a szépségtrendeket, mégsem vagy sosem hivalkodó, ismered a mértéket, tudod azt is, a kevesebb mindig sokkal többet mutat. Ha eddig még nem jutott eszedbe, érdemes lenne divatblogot írnod. Gyorsan sikerre viszed.

Ezt árulja el a személyiségedről a szürke táska

Ne rémülj meg, semmiképpen sem azt, hogy szürke egyéniség lennél. Sőt, nagyon is társaságkedvelőnek ismernek téged. A kényelmet mindennél többre értékeled. Nemcsak az otthonod kényelmét kedveled, a ruháid, a hajad, a sminked is visszafogott és kellemes viseletet jelent. Nagyon sok embert ismersz, szívesen jársz társaságba, mégis egy csöppnyi erkélyen szívesebben beszélgetsz érdekes témákról, mint hogy a társaság közepén ragyogj.

Ezt fedi fel rólad a piros táska

Ha a piros táska tetszik a legjobban, akkor igazán nőies típus lehetsz. A nőies megjelenésben, kisugárzásban biztosan nem könnyű lépést tartani veled. Mindenkor elbűvölően nézel ki, mintha csak egy divatlapból léptél volna ki. Szereted a baráti társaságot, szívesen vásárolgatsz, lazítasz, amikor csak teheted. Az a nő vagy, aki megérdemli a dicséretet, sokan nem véletlenül értékelnek téged, hiszen van benned valami magasztos és méltóságteljes.

(via)