Ezek a csillagjegyek nem felejtenek

A Bika csak azért sem bocsát meg

A Bika kétségtelenül az egyik legmakacsabb csillagjegy. Nem tágít attól, amit egyszer a fejébe vesz. Természeténél fogva kemény, konok és határozott. Amit ő érez és gondol, az a valóság – legalábbis szerinte. Nem véletlen, hogy nem mindenki képes vele az összhangot megtalálni. Nem könnyű és nem is egyszerű vele szót érteni. Hosszasan tűr, de amikor ideges lesz, akkor ott tányérok csapódnak a falhoz. Alapvetően kitartó és hűséges típus, de aki egyszer felpiszkálja őt, annak soha többé nem bocsát meg. És persze, a saját igazából sem enged.

Az Oroszlán a legbüszkébb

Az Oroszlán minden más csillagjegynél büszkébb. Mondhatni, meglehetősen magasan hordja az orrát, az egója óriási. Ő a legszebb, a legjobb, a legokosabb, maga a tökély, mindenki más csak utána következhet. Mindent és persze mindenkit gyűlöl az életében, ami az egóját és a büszkeségét csorbítani próbálja. Hogy vérig sértsd, bőven elég egy kósza megjegyzés az öltözékét, a frizuráját, az alakját illetően, vagy bármilyen mondat, amit rágalmazásnak, őt ért támadásként értékel. Soha többé nem bocsát meg, talán csak akkor, ha többszörösen bosszút állhatott rajtad, aztán esedezve kérted a nagylelkű megbocsátását.

A Szűz nem felejt

A Szűz az a típus, aki képes akár hosszú utat is megtenni azért, hogy másoknak segíthessen vagy gondoskodhasson azokról, akik közel állnak a szívéhez. A feltétlen bizalmát adja, ezért az árulást, a hazugságot, a durva hibákat nem tudja megbocsátani. Semmi sem keseríti őt el jobban, mintha úgy érzi, az erőfeszítései, a befektetett energia fölösleges volt. A személye elleni támadásnak tekinti, amikor valaki rászedi őt vagy visszaél a bizalmával. Talán szóba áll még veled ezt követően is, de a távolságot éreztetni fogja, és azt is tudni fogod, évekkel később sem felejtette el, amit ellene vétettél.

A Skorpió magában dédelgeti a haragot

Egyetlen más csillagjegy sem tud olyan mélyen és tartósan haragudni, mint a Skorpió. Rendkívül pesszimista, lemondó típus, aki azzal sem törődik, mennyi fölösleges energiát emészt fel a haragtartása. Mindez azért is furcsa, mert kifejezetten gyűlöli, amikor negatív energiák, mérgező emberek veszik őt körül. Nagyon érzékeny csillagjegy, őt is nagyon könnyű megbántani. A hazugságot, a hűtlenséget egyáltalán nem tolerálja, és soha nem is bocsátja meg. A fájdalmát, a sérelmet többszörösen akarja visszaadni. Nagyon szenved, és nagyon nehezen felejt. Ilyenkor hosszú ideig bezárja a szívét a szeretet előtt.

A Bak a legkeményebb csillagjegy

A Bak valódi hajcsár, ráadásul meglehetősen szívtelen és kegyetlen csillagjegy is. Sikerének oka a kitartásában, a szívósságában rejlik. Nem véletlenül gyűlöli azt a helyzetet, amikor olyasvalakivel kerül szembe, aki felül tud rajta kerekedni, vagy vissza akarja őt fogni a céljaiban. Az egyetlen, ami igazán foglalkoztatja őt, hogy minél feljebb jusson a karrierje létráján, és munkája minél több anyagi hasznot hozzon. Nem igazán törődik mások érzéseivel, viszont az őt ért támadást nem tolerálja, és nem is felejti el. Végleg leír, ha megpróbálod őt bármiben is akadályozni.

