Szerencsekönyv: ahol a Jupiter négy támogatását élvezhetjük

Kiderülhet, hogy a születés pillanatában az égbolton mely állatövi jegyben állt a Jupiter, amiből arra is következtethetünk, hogy mennyire vagyunk kötelességtudók. Vajon a karmikus utunkon haladunk? A vállalt vagy kapott feladatunkat hogyan tudjuk megoldani? Kik azok, akiknek a segítségére számíthatunk, és ha rólunk van szó, akkor mennyire vagyunk toleránsak. A nagy szerencse bolygójának helyzetéből azt is megtudhatjuk, hogyan kell nevelnünk a gyermekünket, ha azt szeretnénk, hogy sikeres felnőtt váljon belőle. De azt is eláruljuk, hogyan zajlik majd az életünk, ha nyugdíjba vonulunk.

A könyvből nemcsak azt tudhatja meg, miben lehet szerencséje, hanem azt is, hogy, a következő három évben az életnek mely területén élvezheti a gondviselés támogatását. Mi megy egyszerűen és könnyedén, mi az, amire jobban kellene figyelnie, hogy elkerülje a nagyobb bajokat.