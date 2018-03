Mágikus teszt: válaszd a boldogság madarát!

A tündérmesékben a boldogság madara mindig szerencsét és sikert jelent. Ezúttal nem a mesékről lesz szó, sokkal inkább egy izgalmas tesztről. A madarak tavaszról trilláznak és különleges üzenetet, jóslatot közvetítenek. Hogy megtudd, milyet, ahhoz mindössze annyit tégy meg, hogy kiválasztod azt a képet, amelyikről úgy gondolod, számodra az szimbolizálja a boldogság madarát. A választ a kép alatt találod, de kérlek, csak azt követően görgess lejjebb, hogy meghoztad a döntésedet.

Ezt jósolja a tavaszról az első madár

Ez a gyönyörű, türkiz színű madár különleges ajándékkal lep meg téged pozitív energiák formájában. A következő hónapokban sokkal energikusabbnak érzed majd magad. A munkádban, a karrieredben fölfelé indulsz a siker lépcsőfokain, látványos eredményeket könyvelhetsz el. Légy szabad és légy önmagad! Figyelj bátran a belső hangokra, sosem csapnak be.

Ezt üzeni a boldogság második madara

A szerelem madarát választottad, amelyik nagy szerencsét ígér neked a kapcsolatokban. Már a közeli jövőben a szemed a gyémántnál is fényesebben ragyog, ezért sokkal könnyebben értesz szót a munkatársaiddal, a barátokkal és a szerelmeddel is. Ha volt is közöttetek bármilyen konfliktus, félreértés, könnyedén megoldod. Talán még fizetésemelést is kérhetsz a főnöködtől. Ha még keresed a párodat, romantikus találkozásban lesz részed, ha máris kapcsolatban élsz, az érzések ismét fellángolnak közöttetek.

Ezt jósolja a boldogság harmadik madara

Valódi, a természetben élő madarat választottál, ha ez a kép tetszik a legjobban. Különlegesen szép dallamot dalol, azt énekli, nincs szükséged semmi másra. Minden, amire vágysz, a varázslat, a mágia ott van benned. Bármit elérhetsz és bármit megvalósíthatsz, amit csak szeretnél. Szerencsés csillagzat alatt születtél. Szóval, csak higgy magadban, és tedd, amit a szíved, a lelked üzen.

Ezt jósolja a tavaszról a negyedik madár

A szerencse madarát választottad! A következő tavaszi hónapokban igazán szerencsés időszak köszönt rád. Figyelj a megérzésekre, az intuícióra, mert mindig segítenek abban, hogy merre haladj tovább, és mire figyelj a sorsod útján. Az is biztos, már az elkövetkező két hétben nagyon kellemes meglepetés ér. Ne vesztegesd fölöslegesen az időt, tedd, amit tenned kell, és minden célod nagyszerűen alakul.

(via)