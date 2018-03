Melyik gyémánt a legszebb? Ez a legerősebb tulajdonságod

Vajon mi a legjellemzőbb, a leginkább domináns tulajdonságod? Hogy tudod kezelni a mindennapi problémákat? Milyen célokat szeretnél megvalósítani? Fontosabb a magánélet vagy inkább a karrier jelenti a sikert? Mi az, ami valódi energiával tölt fel az életedben? Ebből a különleges személyiségtesztből minden kérdésre választ kaphatsz. Mindehhez pedig csak annyi a feladat, hogy válassz egyet a csodaszép gyémántok közül.

Ezt árulja el a személyiségedről a piros gyémánt

Ha a piros gyémántot választottad, minden bizonnyal keményen és nagyon hatékonyan végzed a feladatokat. Az egyik leggazdagabb ember lehetsz, hiszen előtted emelkedjen bármilyen akadály is, biztosan képes vagy legyőzni azt. Rendíthetetlenül haladsz a céljaid felé, nem létezik számodra megoldhatatlan probléma. Nem siklasz el a legcsekélyebbnek tűnő apróság fölött sem, pontosan tudod, a sikerhez erre is szükséged van. A karrieredben bármit elérhetsz és szinte mindenkor meg is valósítod a céljaidat, figyelj arra, hogy a magánéletre is jusson az energiákból.

Ezt mondja el rólad a sárga gyémánt

Amennyiben a sárga drágakőre esett a választásod, nagylelkű és intelligens a személyiséged. Szívesen segítesz másoknak, amikor csak teheted. Intelligenciád segít a problémák megoldásában, nagyon jó ötleteket, tanácsokat adsz másoknak. Született bölcsességednek köszönhetően időnként képes vagy a jövőbe látni. Nem véletlen az sem, hogy sosem döntesz meggondolatlanul, mindenkor számolsz a kockázatokkal. Azért az is jusson eszedbe, hogy néha nagyon is érdemes kockáztatni, hiszen az élet megjutalmaz érte.

Ezt mondja a személyiségedről a fehér gyémánt

A fehér gyémánt szerint mindig vállalod a felelősséget. Nagyon megbízható és szerethető ember vagy. Remek humorral áldott meg a sorsod, ami hozzásegít, hogy a kihívásokat könnyedén, szinte kacagva kezeld. Higgadtságod egyszerre az erősséged és a gyengeséged is, hajlamos lehetsz ugyanis beletörődni, elfogadni azt a helyzetet, amiben éppen élsz, ahelyett, hogy az igazadért küzdenél.

Ezt meséli rólad a türkiz színű gyémánt

A türkiz érzékenységet, kreativitást sugall a viselőjének. Melegséget sugárzol, ha ezt a képet választottad. Különleges kreativitásodnak köszönhetően a problémásabb helyzetekre is megtalálod a megoldást, könnyedén túllépsz az akadályokon. Mélyen érző és empatikus típus vagy, könnyen kötsz kapcsolatokat, a párkapcsolatban nem okoz gondot, hogy megmutasd az érzéseidet. Vegyen körül bármilyen helyzet is, kreativitásodnak köszönhetően nem ragadsz bele azokba.

Ezt fedi fel a személyiségedről a lila gyémánt

Együttműködőkészség és alázat jellemez, ha a lila gyémántra esett a választásod. Személyiségtípusodból adódóan könnyen kijössz és könnyen kötsz egyezséget másokkal. Képes vagy türelmesen meghallgatni a többieket, akik szívesen keresik a társaságodat és kérik a tanácsaidat, a javaslatokat. Amellett, hogy önzetlenül figyelsz és törődsz másokkal, nagyon fontos, hogy magadra is szakíts időt. A munkád, a célod mindenképpen a segítségnyújtás lehet, de közben rendszeresen töltsd fel a saját energiáidat is.

Ezt mondja el a személyiségedről a kék gyémánt

Nagyon dinamikus, energikus típus lehetsz, főként a munkádban. Olyan ember vagy, aki sosem választja a könnyebb lehetőségeket. Mások számára érthetetlen módon inkább a nehezebb, a hosszabb, a körülményesebb és a munkásabb utat járod be. Teszed mindezt a saját fejlődésed, a tudásod szélesítése érdekében. Előre látod a csodásan szép eredményt, amit majd megvalósítasz. Arra ugyanakkor érdemes tudatosabban figyelned, nehogy elveszítsd önmagad ezen az úton. Kérj bátran segítséget, még ha nehezedre esik is.

