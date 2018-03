Ez történt veled az előző életedben a horoszkóp szerint

A Kos (március 20. – április 19.)

Kos jegyűként az előző életedben érzelmileg megbízhatatlan voltál, erősen függtél másoktól. Nem véletlenül kaptál a mostani életedben kezdeményezőképességet és erőt, ragaszkodsz a saját elképzeléseidhez, mindahhoz, amire neked van igazán szükséged, hogy megtalálhasd önmagad, a saját személyiségedet. Arra mindenképpen figyelned kell, ne ess át a ló másik oldalára, a túlzott függetlenség, az ego csapdájába. Légy kitartó, erősítsd a hitet, az önbizalmat, ez a legfontosabb ebben a reinkarnációban.

Bika (április 19. – május 20.)

Bika jegyűként érzelmileg bizonytalan és túlzottan heves lehettél az előző életedben. Nagyon sokat szenvedtél, tele voltál félelmekkel és túlzott, csillapíthatatlan szenvedéllyel. A jelen élet a megnyugvásra, a stabilitásra kínál lehetőséget. A megbízhatóság, az állandóság, a kitartó munka, a gyakorlatiasság elsajátítása mostani életed legfőbb értéke és feladata. Engedd meg magadnak a spirituális fejlődést, légy meggondolt, amit pedig elfelejtettél megtanulni a múltban – mint elkötelezettség, hűség, kitartás –, arra a mostaniban kapsz újabb lehetőséget.

Az Ikrek (május 21. – június 20.)

Ikrek jegyűként az előző élet legnagyobb problémáját a szegényes kommunikáció jelentette. Mostani életed nem véletlenül kínál számtalan lehetőséget, hogy rájöjj, mennyire fontos szavakkal is kifejezned az érzelmeket mások felé. Az is nagyon fontos, hogy te is megértsd mások érzelmeit, megtapasztald a harmóniát a mostani életben. Korábban túlzott kötöttségben éltél, vagy túlzottan eltávolodtál másoktól, most pontosan az a feladat, hogy az érzelmekért vállald a felelősséget, és megfelelően közvetítsd őket.

A Rák (június 21. – július 22.)

Rák jegyűként a mostani élet legfontosabb feladata, hogy elkötelezd magad, és légy kitartó, kerüld a felületességet, az érzelmi bizonytalanságot, amit az előző életből hoztál magaddal. Erősítsd a lelked, támogasd a körülötted élőket, és mindenekelőtt gondolj önmagadra. Nem számít a külsőség, csak az, hogy belül éld meg a lágyságot. Számtalan leckével tanít a mostani életed, hogy megérthesd a családi kapcsolatokat, nem véletlen, hogy a szülők épp olyan fontosak számodra, mint a gyerekek. Légy gondoskodó, de közben ne feledkezz el önmagadról, a saját igényeidről sem.

Az Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

Oroszlán jegyűként az előző reinkarnációban megtanultál pártatlanul szeretni. Nem feltétlenül távolodtál el a többiektől, mégis a mostani élet legnagyobb feladata, hogy megtanulj feltételek nélkül szeretni. Megvan benned az a gyermeki képesség, hogy képes vagy felismerni az örömet, a boldogságot valójában bármiben, de leginkább akkor, ha mások figyelnek rád. Ne borulj ki azon, amikor nem mutatnak irántad annyi figyelmet és tiszteletet, amennyit elvárnál. Épp az a leckéd, hogy mások dicsérete, folyamatos visszaigazolása nélkül is légy magabiztos és becsüld, aki vagy.

A Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

Szűz jegyűként a mostani élet abban tanít téged, hogy megfelelő választást hozz és azt tedd, ami igazán örömet okoz neked, az érzéseket pedig szinte tégláról, téglára építsd fel magadban. Meg kell tanulnod egyedül is boldogulni anélkül, hogy másokra támaszkodnál, bízni önmagadban és elfogadni magad feltételek nélkül a hibákkal és az erényekkel együtt. A bűntudat érzése az előző életedből jön, amitől szabadítsd meg a lelked minél előbb. Törődj a többi emberrel, a sorsukkal és próbálj segíteni, amikor csak teheted.

A Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

Mérleg jegyűként az előző életedben nagyon sok problémád akadt azzal, hogy dűlőre, egyezségre juss másokkal, legfőképp a másik nem képviselőivel. Nem véletlenül félsz és tartasz másoktól a mostani reinkarnációban, és hajlamos lehetsz mélyen elfojtani, elrejteni az érzéseket, nem mindig vagy képes együttműködni másokkal és a bizalom sem az erősséged. Számtalan lehetőséget kínál az élet, hogy ezeket az áthozott mintákat kijavíthasd. Szerelmekre, széles baráti körre és olyan embereket társaságára találhatsz, akik harmóniát, egyensúly csempésznek az életedbe.

A Skorpió (október 23. – november 21.)

Skorpió jegyűként óriási érzelmeket és különleges intuíciót kaptál az élettől, ami valójában alap a boldogsághoz. A megérzéseid segítenek, hogy a megfelelő úton haladj az életedben és beteljesíthesd a sorsodat, eleget tehess a kihívásoknak. Alaptalan félelmeket, számtalan fájdalmat és szenvedést hoztál az előző életből, elveszítettél valakit, akit nagyon szerettél egykoron. Pontosan emiatt lehetsz hajlamos a szélsőséges ragaszkodáshoz, mind a szerelmedhez, mind a legközelebbi barátaidhoz túlzottan is közel szeretnél kerülni, néha tudattalanul, máskor rájuk erőltetve magad.

A Nyilas (november 22. – december 21.)

Nyilas jegyűként a jelen életed legfontosabb feladata, hogy a felhagyj az előítéletekkel, rugalmasságot tanulj, és ismerd fel személyiséged új oldalát, a függetlenséget és a szabadságot. Tolerálnod kell ugyanakkor a többiek érzéseit, és miközben haladsz a magad útján nagyon fontos feladatod, hogy másokat is ráébressz minderre. Nem véletlenül szeretsz oly annyira utazni, hiszen az új kultúrák, szokások és emberek megismerésével az előítéleteid is csökkennek és az elfogadás érzése is felébred benned.

A Bak (december 22. – január 19.)

Bak jegyűként az előző élet tapasztalata okozza az ellentéteidet a hatalommal. Emiatt nem viseled el, amikor mások korlátozni, ellenőrizni akarnak téged vagy a gyengeség jeleként érzékeled a másokhoz való kötődést. A jelen életben tanuld meg kezelni a hatalmat, légy következetes, és vállald a felelősséget önmagadért és másokért is. Ez az élet a nyugalmat, a stabilitást, a biztonságot, a fegyelmezettséget kínálja neked. Élj vele, hiszen ez a tanulandó lecke.

A Vízöntő (január 20. – február 18.)

Vízöntő jegyűként az előző életedben nagyon féltékeny és irigy típus lehettél. Birtokolni akartál mindent és mindenkit. A mostani élet legnagyobb kihívása éppen az, hogy ezektől a negatív érzésektől megszabadulj. Felejtsd el a szeretet szabályait, hiszen ilyesmi nem létezik. Szabadságot kell adnod önmagadnak és persze másoknak is. Nagyon fontos feladat, hogy ápold a baráti kapcsolatokat, légy nagylelkű, türelmes, segítőkész és emberséges. Így oldhatod fel az előző életek karmáját.

A Halak (február 19. – március 20.)

Halak jegyűként az előző életedben nem tudtad, hogyan éld meg a valódi érzéseidet, de időt sem adtál rá, hogy mélyen elkötelezd magad valaki mellett. Mostani életedben az intuíciód rendkívül kifinomult, számos lehetőséget kapsz rá, hogy az érzéseket megéld és megtanulj másoknak is érzelmeket adni. Ehhez érzelmileg fejlődnöd is kell természetesen, de épp ez a jelen reinkarnáció legfontosabb feladata. Arra is rá kell ébredned, hogy mindenki az Egy apró részlete, mindenki Istenből való, ezzel a tudással felvértezve építheted fel az életed teljességét.

