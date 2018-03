Ezek a csillagjegyek gyakran köddé válnak

A Rák megrémül, és köddé válik

A Rák meglehetősen szeszélyes csillagjegy, amikor randizásról esik szó. Óriási lendülettel veti magát a párkapcsolatba, aztán amikor a dolgok túl gyorssá válnak, vagy éppenséggel túl lassan haladnak előre, inkább visszahúzódik a páncéljába, és többé nem látod. Igazság szerint meglehetősen kimerítő lehet a vele való párkapcsolat, ugyanis folyamatosan azon aggódhatsz, vajon mikor teszel olyasmit, amivel elriasztod magadtól. A félelem helyett inkább jusson eszedbe, nincs semmi rossz abban, amikor önmagadat adod. Ha lelépett mellőled, talán soha nem is illettetek egymáshoz.

A Skorpió magának való csillagjegy

A Skorpió, amilyen érzékeny, gyakran pontosan annyira nem foglalkozik mások érzéseivel. Bámulatos adottságokkal rendelkezik, hogy mások érzéseibe belelásson, az esetek többségében olyan partnert keres, akinek képes olvasni a gondolataiban. Ha a hálójába esel, ne lepődj meg, ha teljességgel összezavarja, felkavarja a lelkedet, és miközben mindent tudni akar rólad, az ő valódi személyiségét rejtély és homály fedi. Olyan érzésed lehet, mintha egy szellem mellett élnél. Gondold át, mennyire éri meg a lelkedet odaadni neki, mert könnyen lehet, nagyon mélyen sérülsz, és csalódnod kell mellette.

A Vízöntő szívét sosem kapod meg

A Vízöntőt gyakran azonosítják a hidegszívűséggel, és bizony sokszor nem is alaptalanul ragasztják rá ezt a jelzőt. Levegős csillagjegyként pontosan tudja, hogyan válhat köddé pillanatok alatt, vagyis hogyan tűnjön el az életedből anélkül, hogy arra valójában bármilyen okot is adtál volna. Az egészséges párkapcsolat egyik alapja az érett kommunikáció, ha pedig ő nem hajlandó találkozni és megbeszélni az esetleg problémákat, akkor a viselkedéséért sem kell magadra vállalnod a felelősséget. Bármilyen vonzónak is tűnik, az ő szívét valószínűleg akkor sem kapnád meg, ha hosszú távon kitartana melletted.

A Halak a legkiszámíthatatlanabb

A Halak viselkedését sem könnyű kiismerni. Egyik pillanatban még lelkesedik irántad, a következőben meg lelép, és az ellenkező irányba úszik tovább. Amikor váratlanul eltűnik az életedből, általában valami történik vele – könnyen megeshet, hogy megismerkedik valaki mással –, ezért engedélyezi magának, hogy minden kapcsolatot váratlanul és szó nélkül beszüntessen veled. H csak nem éppen az ujja tört el, vagy a kórházban ápolják, szinte biztosra veheted, eszébe sem jut bocsánatot kérni a viselkedéséért. Nemhogy föl nem hív, de még arra sem veszi a fáradságot, hogy legalább egy rövid sms-ben jelezze, köddé vált, és többé nem látjátok egymást.

(via)