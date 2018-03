6 egyszerű mantra, amivel megváltoztathatod az életed

Az Univerzumban minden kimondott szó, sőt már a gondolat is teremtő erejű. A mantrák rövid, pozitív tartalmú mondatok, erőteljes gyógyító energiát közvetítenek, felszabadítóan hatnak testre és lélekre. Annak is érdemes kiválasztania és ismételgetnie egy-két mantrát, akitől távol áll az ezotéria világa – a racionalitás talaján maradva is egyértelmű, hogy amit sokszor elismétlünk magunknak, az hatással van a gondolkodásunkra, hozzáállásunkra. Ha magadtól nehezen találod ki, mi is legyen az, most 6 egyszerű, számos helyzetben bevethető mantrával készültünk.

1. Azt választom, hogy mindennap jól érzem magam a bőrömben.

A tükörbe nézve, háromszor ismételd magadban vagy hangosan, lehetőleg minden nap.

2. Ez is el fog múlni.

Nehéz időszakok alatt, érzelmi vagy munkahelyi válságok esetén gondolj mindig erre a mantrára. Hétszer ismételd egymás után.

3. Pontosan ott tartok, ahol tartanom kell.

Háromszor ismételd egymás után ezt a mantrát, mikor úgy érzed, nem találod a helyes utat.

4. A dolgok végül mindig úgy alakulnak, ahogy a legjobb nekem.

Döntéshelyzetekben érdemes háromszor emlékeztetni magunkat, hogy végül mindig alakul valahogy.

5. Erőfeszítések nélkül megteremtem magamnak az életet, amit élni szeretnék.

A vonzás törvénye értelmében ezt a mantrát hatszor ismételd.

6. Elengedem a múltat, és megbocsátok magamnak.

Ötször ismételd ezt a mantrát, miközben a szívedre teszed a kezed – tényleg segít.

