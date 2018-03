Napi horoszkóp 2018. 03. 23.: Újra vedd fel a kesztyűt!

Bika

Most nem éri meg halogatni, bármennyire is kellemetlennek tűnnek a mai feladataid. Hidd el, ha veszel egy mély levegőt, és elkezded csinálni, sokkal gyorsabban túl leszel rajta. Utána pedig olyan megkönnyebbülést érezhetsz, ami még a hétvégén is megmarad. Valójában ma gondoskodhatsz arról, hogy jó és nyugodt legyen a hétvégéd.

