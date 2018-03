Melyik a kedvenc virágod? Nagyon sokat árul el rólad

A rózsa, az orchidea, a liliom, a tulipán egyaránt rólad, a legjellemzőbb személyiségvonásaidról mesélnek. Sokkal többet fejeznek ki annál, mint hogy pompázatos látványban részesítenek virágvázába állítva, cserépbe ültetve. A virágokkal felhívhatod magadra a figyelmet, szeretetet, érzelmeket közvetíthetsz, szavak nélkül adhatsz át fontos üzeneteket. Mit mesél rólad a kedvenc virágod? Íme a részletek.

Nézd meg a képen a pompázatos virágokat, és válaszd a kedvencedet. Melyik a legszebb? Melyiknek örülnél a legjobban? Melyikben gyönyörködnél a legszívesebben?

1. Ezt meséli személyiségedről a rózsa

Amennyiben a rózsa a kedvenc virágod, olyan típus lehetsz, aki nagyon szeret utazni, a kihívásokat, a kalandokat sem veted meg. Elbűvölőnek találod a különböző országok kultúráit, szokásait, szívesen próbálod ki a helyi ételeket is. Hiteles és nagyon megbízható a személyiséged, sosem tennéd azt, ami ellenkezik a szíved hangjával. Teljes virágzásában éled és élvezed az életet.

2. Ezt mondja el rólad a tulipán

Ha ezt a virágot választottad, elmondható rólad, pontosan olyan színes és vibráló az egyéniséged, mint amilyen káprázatosan színesek és szépek a tulipánok. Lelkileg mindenképpen gazdagnak érezheted magad, hiszen nyitottan tekintesz a világra, és a lehető legtöbbet hozod ki a mindennapokból. Intenzív és kifejezetten érdekes, sokak számára már-már irigylésre méltó a társasági életed.

3. Ezt árulja el a személyiségedről a liliom

Ha kedvenc virágod a liliom, akkor könnyen elképzelhető, hogy bámulatosan hosszú és csábító lábakkal áldott meg a sorsod. Imádod a cipőket, és bizony irigylésre méltó darabokat tárolsz a cipős szekrényedben. A párkapcsolatban a szabadságot, a függetlenséget szereted, így – képletesen – attól sem rettensz meg, ha csodás virágként önmagadat kéne beporoznod.

4. Ezt meséli a személyiségedről a babarózsa

Ha a babarózsát választottad, mint kedvenc virágot, akkor a ruhásszekrényt szinte biztosan zsúfolásig pakoltad szebbnél szebb holmikkal. Ez a gyönyörű virág a nőiesség képviselője. Az is biztos rendkívül elegáns esküvőt tervezel vagy ilyen volt, ha már kimondtad a boldogító igent. A babarózsa a világ számos országában kedvelt virág, így neked akad még bőven úti cél, ahol a nyári szabadságot töltheted.

5. Ezt mondja el rólad a hortenzia

Ha ezt a különlegesen szép virágot választottad, elmondható rólad, a hangulatod évszakról évszakra pontosan úgy változik, mint a hortenzia színe. A nyár a kedvenced, a telet ki nem állhatod. Érzékeny a személyiségtípusod, és bizony hajlamos lehetsz a civakodásra is. Nemcsak a pároddal vitázol, megesik az a munkahelyen és a barátok között is. A hortenzia a szirmokon keresztül szívja fel a vizet a leghatékonyabban, ezért ne lepődj meg, ha könnyen a fejedbe száll már egy pohárka koktél is.

6. Ezt fedi fel a személyiségedről a magnólia

A magnólia az egyik legcsodásabb virág, többnyire májusban bontja szirmait. Érdekes módon kevésbé ismert, a virágüzletekben sem gyakori. Ha a magnólia a kedvenc virágod, nagyon ritka személyiség lehetsz. Bájos külsődnek, jóindulatú kedves természetednek köszönhetően sokan kedvelnek téged. Még az is lehetséges, jómódú családból származol, párodban is hasonló értékeket keresel.

7. Ezt árulja el rólad az orchidea

Ha az orchidea a kedvenc virágod, nemcsak kitűnő az ízlésed, de minden bizonnyal okos, intelligens típus vagy. Időnként titokzatosnak tűnhetsz, de mindenki vágyik egy kis sejtelmességre, titokra, nem? Szívesen utazol, az egzotikus országok különösen közel állnak a szívedhez. Az orchidea fákon él, valójában élősködő növény, a természetet nagyon szereted, de azt sem bánod, ha a többiek kívánságát kell követned.

(via)