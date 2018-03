Válassz egy kártyát, megmutatja a legszerencsésebb hónapodat

Nézd meg a jóskártyákat, majd húzz képzeletben egyet. Le is hunyhatod a szemed, vagy néhány mély lélegzetvétel után választhatsz egyet. Mit jósolnak a lapok? A képek alá görgetve kiderül.

Ezt jósolja az első kártya

Kulcsszó: változás

Ha az első kártyát választottad, júniusban érezhető változásra számíthatsz az életedben. Talán amikor mindez bekövetkezik, könnyen lehet, inkább csalódást, fájdalmat érzel majd, és a változás nagyon mélyen érint téged. 2018 végére aztán arra ébredsz, hogy egy teljesen más emberré váltál. Ekkor már egészen biztosan megérted, mi és miért történt veled. A változást értékelni fogod. Rosszkedved éket üthet a párod és közötted. Készülj fel máris az előtted álló változásra, fogadd el, és meglátod, megváltozik a látásmódod.

Ezt jósolja a második kártya

Kulcsszó: érzékenység

Ha a második kártyát húztad, könnyen előfordulhat, érzed a Hold erejét, energiáját, ami ugyan energikussá, de bizonytalanná is tesz téged. Nincs jövőképed sem a munkádról, sem a párkapcsolatodról. Májusban felismered, már nem tesz boldoggá a munkád, és valami mást, többet akarsz csinálni. Addig is minél több időt tölts tanulással, gondolkodással. Vedd észre, a párkapcsolatodban is nagyon passzívan, tartózkodóan viselkedsz. Sokat segíthet, ha aktív és inspiráló emberek társaságát keresed, de ehhez a mostaninál sokkal többet kell tenned és hinni magadban, a sikerben.

Ezt jósolja a harmadik kártya

Kulcsszó: határtalan öröm

Amennyiben a harmadik kártyát választottad, olyan ember lehetsz, aki törekszik a vidámságra és arra is, hogy a körülötte élőket is minél többet láthasd önfeledten kacagni. A saját problémáidról alig veszel tudomást, inkább a többieké foglalkoztat. A nyár elején, júniusban igazi szenvedélyt tapasztalhatsz meg. Mégis légy óvatos, ne ess ismét az önzetlenség hibájába. Figyelj inkább a saját igényeidre, mert különleges találkozásban és új szerelemben lehet részed. Ne szalaszd el a különleges lehetőséget.

Ezt jósolja a negyedik kártya

Kulcsszó: anyagi vágyak

A negyedik jóskártya üzenete szerint tedd fel magadnak a kérdést: “Valóban még több pénzre vágyom?” Nagyszerű teljesítményt értél el már eddig is a karrieredben, és sok pénzt kerestél, mégis kísértenek az anyagi vágyak. Májusban tesztelni fog téged az élet, bámulatos lehetőséget villant fel előtted. Te döntesz majd, dolgozol továbbra is a gazdaságért vagy végre igazán boldog leszel. Talán összeismerkedsz valakivel, aki nagyon mély érzéseket mozdít meg benned, de akadálynak érezheted a karriered lépcsőfokain. A kétség, a bizonytalanság ott lesz benne, mert nem tudod, mi a jobb választás. Csak gondolj arra, a kevesebb sokkal többet érhet.

Ezt jósolja az ötödik kártya

Kulcsszó: győzelem

Ha ezt az ötödik kártyát választottad, máris óriási gratulációt kaptál. Csodás lapot húztál ugyanis. Teljesen mindegy, hogyan érezted magad, mennyire voltál boldog vagy sem 2017-ben egészen a mai napig, áprilisban kivételes szerencse és siker vár rád. A sikerhez ugyanakkor a bátorságodra és a magabiztosságodra is szükséged lesz. Az is biztos, az őszinteséged és a nagy lelked nem igazán hatja meg a többieket. Ne törődj velük, inkább tűzz ki apróbb célokat, és haladj a magad útján tovább.

Ezt jósolja a hatodik kártya

Kulcsszó: önismeret

Amennyiben a hatodik kártyát választottad, érdemes elgondolkodnod azon, mennyire nyomorítja meg a lelkedet a mindennapos munka. Kételkedsz benne, hogy jól döntöttél-e. 2018-ban a megérzéseid felerősödnek, és pontosan tudod majd a magadban feltett kérdésekre a választ. Most inkább nevess az élet zűrzavarán, könnyek helyett inkább mosolyogj, és ne feledd, minden esemény okkal történik veled. Később többet pihenhetsz, és több türelmet, szeretetet adhatsz a többieknek. Talán kilátástalannak érzed a karrieredet, de mindent egybevetve az most kifejezetten jó lehetőség, hogy erősítsd a lelkedet, fejleszd az önismeretet.

