Így dekorálj a horoszkópod szerint!

A tavasz beköszöntével ideje otthonunkat is megújítani kicsit, ebben segítenek most a csillajegyek.

Kos

Tele vagy energiával és optimizmussal. Nagyon jó kezdeményező vagy, emiatt sokan csodálnak is. Hagyd, hogy ez a kalandvágyó szellemiség az otthonodat is átjárja. Díszítsd a lakást az utazásaid során szerzett emlékekkel és szuvenírekkel. Persze a családodat és a szeretteidet se felejtsd el. Az otthonod kiegyensúlyozottabb boldogabb lesz, ha körülveszed magad apró emlékeztetőkkel, fotókkal, emlékekkel azokkal kapcsolatban, akiket szeretsz.

Bika

Türelmes, határozott és szeretetteljes vagy. Nem nagyon szereted a változást, nagyon ragaszkodsz a szeretteidhez. Ízlésedet a kifinomultság jellemzi, ezért illenek hozzád a régebbi, antik darabok is, ami az otthonod dekorálását illeti. Merj bátran kísérletezni, arra viszont ügyelj, hogy a lakás ne legyen se túl nőies, se túl férfias! Teremtsd meg az egyensúlyt! Ha például van egy gyönyörű porcelángyűjteményed, akkor állítsd mellé egy bőr bárszéket vagy egy réz lámpát.

Ikrek

Nyughatatlan, élénk, okos és társaságkedvelő vagy. Értékeled a szabadságodat és a lehetőségeket, hogy kifejezd magad. Hozz létre egy olyan otthont, amely egyszerre kreatív alkotóhely, de találkozási pont is. Elő a könyveiddel és a különböző művészeti magazinokkal, pakold ki őket különböző helyekre (nem feltétlenül csak a polcra). Ahhoz pedig, hogy közösségi hely legyen, szerezz be extra ülőhelyeket, és mindig legyen a hűtőben valami nasi vagy pár üveg bor, ha betoppannának a barátok. Persze ez ne menjen annak rovására, hogy otthonosan érzed magad, hiszen elsődlegesen a mindennapi életedet éld benne, azt pedig maximális kényelemben.

Rák

„Az otthon ott van, ahol a szív.” Mintha a Rák találta volna ki ezt az idézetet. Család, hagyomány és nosztalgia – ezek mind alapvető fontosságúak a számodra. Neked a konyhád a legfontosabb, itt töltesz el rengeteg időt, ezért tartsd tisztán és rendben. A hűtőd mindig legyen tele, így senki nem szenved hiányt.

Oroszlán

Lelkes, kreatív, extravagáns és uralkodó típus vagy. Szereted a luxust, ezért érdemes az otthonodba is becsempészni egy kicsit ebből az érzetből. Persze ne ess át a ló másik oldalára, elég néhány dísztárgy vagy dizájnbútor, illetve a színekkel is el tudod érni a luxus hatást, például a fehér, arany és a lila kombinálásával.

Szűz

Praktikus és két lábbal a földön járó típus vagy. Maximalizmusod az otthon dekorálásánál is jól látszik, sosem elég az, ami van. Legfőbb célod az otthonod kialakításánál a funkcionalitás, ezért nem kell túlbonyolítani a dolgokat, nem fontos, hogy mindenhonnan dísztárgyak nézzenek vissza. A praktikum és a kényelem dominál az otthonodban.

Mérleg

A szépség és a művészet, valamint a harmónia bűvöl el leginkább, ezért otthonodnak is ezt kell tükröznie. A friss virágok, a rengeteg szobanövény és a kristály anyaga kifejezetten illik hozzád, de a keleti művészetek is érdekelnek, ezért szerezz be néhány japán motívummal dekorált dobozkát vagy képet.

Skorpió

Szenvedélyes és hajthatatlan vagy, valamint fantáziadús. Használj erőteljes színeket és merész mintázatokat a lakásodban. A bíbor és a bordó, a marokkói szőnyegek és a metál csillogása jól kifejez téged.

Nyilas

Energikus, nagylelkű és ambiciózus vagy, mindig készen állsz egy új kihívásra. Hozd be az otthonodba a külvilág iránti szeretetet. A funkcionalitás és az esztétikum egyszerre vonz, ezért nálad nincs helye a rendetlenségnek.

Bak

Bár a földön állsz két lábbal, ambiciózus vagy, és mindig magasabbra törekszel. A föld színei és textúrái jellemzik otthonodat: a rusztikus dolgok, a bambusz, a természetes szőnyegek, a vas, színekben pedig a sötétzöld és barna.

Vízöntő

Gondolkodó típus vagy, a dolgokat a magad módján végzed és nem bánod, ha mások tudják is ezt. A függetlenséget és az egyéniséget tükrözi az otthonod. Fényes, szellős, meleg és élénk színekkel teli otthon a tiéd. Bátran használd a fukszia, narancssárga vagy sárga színeket és a puha textíliákat.

Halak

Intuitív, fantáziadús és gyógyíthatatlanul romantikus vagy. Otthonod a kellemes színű és mintájú darabokkal van teli. Nem áll távol tőled a púder és a rózsaszín, illetve a pihe-puha textíliák sem. Azért vigyázz ezekkel, ne ess túlzásokba!

