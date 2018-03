Ezek a csillagjegyek a legszuperebb apukák

A Bak apa a családjáért dolgozik

A Bak természeténél fogva határozott, független és komoly csillagjegy. Apaként nagyon következetes a gyerekekkel, de épp annyira szigorú is velük, amennyire az még elvárható. Az apai feladatokat nagyon komolyan veszi, hiszen számára a hagyományos családi értékrend a követendő példa. Mindenkor ésszerű terveket és célokat tűz maga elé, kiválóan irányítja és kezeli az embereket, így természetesen a saját gyermekeit is. Bámulatos az önfegyelme, nagyon előrelátó. Talán még meg sem születtek a gyerekek, ő máris félretesz a majdani tanulmányaikra. Támaszt feléjük követelményeket, de csak annyit, amennyit a gyerekek képesek elvégezni, ügyelve arra, hogy a siker ízét mielőtt és minél többször megérezhessék. Ha szükséges, fizeti a korrepetálásokat, és mindig követendő példát mutat nekik. Nem véletlenül ő a legnagyszerűbb valamennyi apuka között.

A Mérleg apa sok időt tölt a gyerekekkel

A Mérleg számára a párkapcsolat mindennél fontosabb. Nem véletlen az sem, hogy ő az a férfi, akit az esküvő gondolata csöppet sem rémiszt el. Megbízható, kitartó társ, a családja mellett mindenkor kiáll, támogatja őket, amiben csak teheti. Minden tőle telhetőt megtesz, hogy gyermekei a lehető legjobb bánásmódot kaphassák, és igazán boldog gyermekkort élhessenek meg. Mivel gyűlöli az egyedüllétet, szívesen tölti a gyerekekkel a szabadideje nagyobb részét. Kulturális programokat szervez nekik, koncertekre, színházba, moziba vagy érdekes kiállításokra viszi őket, vagy csak együtt olvasgatnak. Született diplomataként bámulatosan tesz rendet közöttük, amikor vitáznak, veszekednek valamin. Tökéletes példát mutat, hogyan kezeljék a konfliktusokat, hogyan éljenek harmóniában a többiekkel és a környezetükkel.

Az Oroszlán a legbüszkébb apa

Az Oroszlán legkiválóbb tulajdonságainak egyike, hogy céljait mindenkor megvalósítja. Amikor apa lesz a céljai között biztosan szerepel, hogy mindent megadjon a kicsiknek, amire csak szükségük lehet. Kiválóan megállja a helyét a szülői feladatokban, remek problémamegoldó képességének köszönhetően nem történhet a családban olyasmi, amire nem találna megoldást, így kétségtelen az is, nála a gyerekek remek kézbe kerülnek. Nagyon vidám, a gyerekekkel közvetlen, vicceivel gyakran megnevetteti őket. Minden erejével arra törekszik, hogy gyermekeit boldognak, vidámnak, elégedettnek láthassa, édesapaként ez az első és a legfontosabb számára. Kiváló példát mutat, hogyan érjék el a céljaikat, hogyan hozzák ki az életből a lehető legtöbb örömet, legyenek vidámak és boldogok. Rendkívül büszke rájuk, hiszen ők a tökéletes gyerekek. Szerinte mindenképpen.

A Rák a legérzékenyebb édesapa

A Rák talán nem a legkönnyebben kezelhető társ, de kétségtelenül páratlan és nagyszerű apuka, hiszen imádja a családját, a gyermekeiért egyenesen rajong. Minden tőle telhetőt megtesz a családért, és bármikor készen áll vagy rohan haza, amikor a gyerekeknek szükségük van rá. Meghallgatja a bánatukat, empátiájának köszönhetően mindig megtalálja a megoldást a problémákra. Nagyon együtt érző és gyengéd csillagjegy, aki mindenkor meleg szívvel közelít a gyerekek felé. Szívesen tölti az időt a családjával akár otthon, a négy fal között is, neki eszébe sem jutna, hogy a gyerekek nélkül induljon nyaralni. Az élete a család, a gyerekek körül forog, akik később, érett felnőttkén is bármikor kérhetik a tanácsát, a segítségét.

A Bika a legelkötelezettebb apa

A Bika elkötelezett a családja, párja és a gyerekek iránt. Ő is a hagyományos értékrendet képviseli, úgy érzi, a legfontosabb a család biztonsága, stabil és kiegyensúlyozott élete. A vérében van a családfői szerep, úgy véli, legfontosabb feladata a szép és boldog, anyagilag biztos családi élet megteremtése. Kétségtelenül nagyon sokat dolgozik, időnként hajlamos túlzásba vinni a munkát. Szabadidejében szívesen rendezgeti a kertet, barkácsol, javítgat bevonva a feladatokba a gyerekeket is, akik mindenkor szívesen követik és hallgatnak rá. Követendő példára tanítja őket, következetesen vezeti be őket a munka rejtelmeibe. Segíti a tanulásukat, a tőle telhető legjobbat és legtöbbet adja a gyerekeknek.

(via)