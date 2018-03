Válassz egy képet, és megmondjuk, milyen vagy valójában

Sokszor nem is gondoljuk, hogy az ízlésünk a személyiségünket is tükrözheti: például a rendszerető emberek inkább világos pasztellszíneket választanak.

Nézd meg alaposan az alábbi képeket, és válaszd ki azt, amelyik a legjobban tetszik. Figyeld meg a figura formáját, méretét, színét, mielőtt végleges választ adsz.

1. Liberális és őszinte

Ha az első képet választottad, mindig törekszel, hogy a legjobb legyél abban, amit csinálsz, ugyanakkor szabálytisztelő is vagy. Keményen dolgozol, de nagyvonalú vagy. Nemcsak a saját életedet teszed széppé, de másokét is megszépíted. Nem mindig egyszerű beszélgetni veled, de tiszta szíveddel tudsz szeretni még akkor is, ha az darabokban van. Mások néha nehezen fogadják el, hogy milyen keményen dolgoztál meg azért, amid van.

2. Elbűvölő és igaz

Hiszel az őszinte és kemény munkában, de néha nem tudsz lépést tartani a kötelezettségeiddel. Az emberek a jó természeted miatt könnyen megbíznak benned, és jól kezeled a munkaköri feladataidat is. Gyorsan gondolkodsz és cselekszel. Olyan ember vagy, akinek mindig van egy jó sztori a tarsolyában.

3. Okos és figyelmes

Te vagy az, aki inkább egyedül van, és új elméleteken, ötleteken gondolkodik. Alapvetően introvertált vagy, ezért csak hasonló karakterű emberekkel jössz ki. Mindig igazat mondasz, és nagyon fontos neked, hogy a helyes dolgot tedd – még akkor is, ha mások ellenzik.

4. Jó megfigyelő és előzékeny

Jótét lélek vagy, akiben egyaránt van intuíció és valami különösség, ezért sem ért meg mindenki. Könnyen megbánthat, aki nem ismer. Kiemelkedő tehetséged van abban, hogy az élet sötét és vidám oldalát elválaszd, de megköveteled a tiszteletet, miközben mélyen, legbelül nagyon érzelmes maradsz.

5. Magabiztos és domináns

Nagyon független ember vagy, aki mindig a saját feltételei szerint éli az életét, ugyanakkor a családod és barátaid mindig számíthatnak rád. Követed az álmaidat, és tudod is, hogyan fogod elérni őket. Őszinte vagy, és másoktól is ezt várod el.

6. Barátságos és odafigyelő

Remekül tudsz kapcsolatokat építeni magad körül, ezért mindig barátok vesznek körül. Meleg és kellemes kisugárzásod miatt az emberek jellemzően nagyon jól érzik magukat a társaságodban. Természetedből adódóan segítőkész vagy, és saját magadat is fejleszteni igyekszel. Nagyon sok szeretetre vágysz, de legalább ugyanennyit vissza is tudsz adni – néha olyanoknak is, akik nem érdemlik meg. Egyedi, különleges, odafigyelő és izgalmas személyiség vagy.

7. Karizmatikus és spontán

Jópofa, szerethető ember vagy, aki könnyen megnevettet másokat. A lelkesedésed nem ismer határokat, és a spontaneitásod miatt kiemelkedsz a tömegből. Összhangban vagy az univerzummal, és nagyon nagy hatással vagy másokra. Mindig jó veled lenni, mert tele vagy meglepetésekkel. Emellett nem vagy felszínes, igyekszel mindennek a mélyére nézni.

8. Élénk és pozitív

Az életedet ajándékként éled meg, és igyekszel a legtöbbet kihozni belőle. Joggal vagy büszke az eredményeidre, miközben képes vagy az érzelmeidet kifejezni – legyen az öröm vagy bánat. Nagyon egészséges életfelfogásod van: számodra a pohár mindig félig tele van. Természetednél fogva megbocsátó vagy, hiszen tudod, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy hosszú ideig nehezteljünk valakire.

Forrás: Daily Occupation

Kiemelt képünk illusztráció (Pexels).