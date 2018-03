Napi horoszkóp 2018. 03. 22.: Ismerd fel, mi az, ami nem rólad szól!

Mi a helyzet a szerelemmel? Mintha ma az érzelmeid, a szerelmi életed és az erotika kerülnének az érdeklődésed középpontjába. A szerelmedre igen nagy szükséged van csütörtökön, és arra is, hogy a megfelelő mennyiségű fizikai érintést kapd meg. Épp ezért bátran öleld meg a szeretteidet napközben. Este pedig tölts minél több időt kettesben a pároddal.

Többféle feladattal kell megdolgoznod csütörtökön. Ma a pénzügyekkel kell a legtöbbet foglalkoznod, másrészt a papírmunkákkal és az intézni valókkal is lesz dolgod bőven. Most érdemes minden papírt idejében elrendezned. Ne halogasd a papírok kitöltését, postázását, átvételét, iktatását sem.

Ne viszonyítsd magadat másokhoz! Ma könnyen eshetsz abba a hibába, hogy azt figyeled, másokkal mi történik, mások mit csinálnak, mások hogyan érzik magukat. Hidd el, mindenkinek megvan a maga baja. Nem mellékesen pedig sokan vannak, akik rád néznek fel. Talán ebben a pillanatban is van valaki a környezetedben, aki példaképnek tekint.

Végre jókor vagy jó helyen. De ezt a helyzetet csak akkor tudod kihasználni, ha felismered, hogy milyen lehetőségek rejlenek az itt és most pillanatában. Ma minden helyzetben vizsgáld meg, hogy milyen lehetőségeket tartogat a számodra! Ha így teszel, észreveszed, hogy az életed tele van lehetőségekkel.

Oroszlán

Rengeteg érzelem munkálkodik benned, még akkor is, ha ezeket megpróbálod visszafogni, álcázni, vagy elnyomni. Bármit is teszel, ma még téged is az érzelmeid fognak irányítani. Akkor jársz el helyesen, ha ezt a rengeteg érzelmet jó irányba tereled, és ma a kapcsolataid javítására figyelsz.

