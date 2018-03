Ezekkel a fengsujtippekkel bevonzod a szerelmet

Itt a tavasz, ilyenkor lassacskán felébredünk téli álmunkból, és kíváncsian nézünk elébe az új évszaknak. Egyre nagyobb kedvvel megyünk ki a lakásból, járunk társaságba, és válunk nyitottabbá az ismerkedésre. Ez persze nem azt jelenti, hogy rögtön meg is találjuk a nagy Ő-t, azért nekünk is tennünk kell. Ha amúgy is foglalkoztat a fengsuj, mutatunk néhány tippet, melyekkel könnyebben bevonzod a várva várt szerelmet.

1. Gyújts meg egy rózsaszín és egy piros vagy fehér gyertyát. Az a legjobb, ha egyszerre két gyertyával dolgozol, hiszen a kettes szám szimbolizálja leginkább a hagyományos értelemben vett párkapcsolatot.

2. Helyezz a tiszta szerelmet szimbolizáló rózsakvarcot a hálószobádba, vagy jelölj ki egy „párkapcsolat sarkot”. Itt is az a tanácsunk, hogy egy helyett két darabbal dolgozz.

3. Készíts helyet leendő partnerednek a hálószobában, és győződj meg arról, hogy elegendő szekrénnyel és fiókkal rendelkezel ahhoz, hogy otthon érezze magát.

4. Győződj meg arról, hogy a hálószobában lévő fotók tükrözik az elképzelésedet arról, hogy milyen kapcsolatra vágysz leginkább. Arra viszont ügyelj, hogy ezek ne a családi fényképek mellett foglaljanak helyet, hiszen az egy másik területe az életednek.

5. Díszítsd a hálószobát hívogató és meleg színekkel, mint vörös, fehér, zöld vagy rózsaszín, és ügyelj arra, hogy az ágyneműd mindig tiszta és rendbe szedett legyen.

6. Szabadulj meg az extra párnáktól és plüssállatoktól az ágyadon. Ezek a tárgyak fizikailag és energetikailag is elfoglalják a helyet, pedig ott nincsen másnak helye, csak a leendő társadnak.

