Ezt a 2 csillagjegyet kihívás meghódítani

A Kos nem adja magát könnyen

A Kos szereti azt gondolni, hogy neki mindenben igaza van, de azt is pontosan megmagyarázza, miért is gondolja így. Szó mi szó, meggyőző érvelésével nem igazán lehet vitatkozni. Könnyelműen, meggondolatlanul és gyorsan egyetlen párkapcsolatba sem megy bele. Aztán ha mégis enged a csábításnak, nem könnyű őt lekötni és megfogni, mert az önállósága, a függetlensége és természetesen saját maga a szerelem érzésénél is értékesebb és fontosabb a számára. Ha el akarod nyerni a szívét, ne próbáld az akaratában korlátozni, és ne követeld tőle a feltétlen törődést sem. Fogadd el, lényének mindig lesz egy olyan része, ami nem lehet a tiéd. Ha melletted dönt, és beléd szeret, biztos lehetsz benne, sosem hagy el téged.

A Szűz nem dől be a csillogásnak

A Szűz maximalista típus, nemcsak másokkal, saját magával szemben is magasra helyezi a mértéket. Amikor randizol vele, készülj fel, a legapróbb részlet sem kerüli el a figyelmét legyen az pozitív vagy negatív benyomás. Ő sosem dőlne be a bókoknak, a csillogásnak, a drága ajándékoknak, sőt inkább zavarba hozod az ilyesmivel. Neki sokkal fontosabb, mit teszel és mondasz, hogyan viselkedsz, minthogy a külsőségekkel próbálod lenyűgözni. Bármilyen vonzónak, kedvesnek, mosolygósnak tűnik is, az nem garancia a következő találkozásra. Magában gyorsan eldönti, mennyire talál értékesnek a figyelmére. Bizony könnyen lehet, semennyire. Nem tűnik el szó nélkül, udvariasan megmondja, tudtodra adja, ha esélyed sincs nála. Az is biztos, csak kitartással, türelemmel hódíthatod meg őt. Ha neked adja a szívét, hűséges társra találsz benne.

