Ezek a csillagjegyek lehengerlők az ágyban, de rémesek a párkapcsolatban

A Kos a legnagyszerűbb szerető

A Kos rendkívül energikus és szenvedélyes csillagjegy. Az biztos, ha legalább egyszer ágyba bújsz vele, az élményre hosszú ideig szívesen emlékszel majd vissza. Végül is mindenben ő az első és a legjobb, miért ne lenne szeretőként is az? Ugyanakkor meglehetősen magának való típus is, ezért könnyen megeshet, hogy az együttlét után egyszerűen elfelejt felhívni, vagy a megbeszélt randi esik ki a fejéből, rosszabb esetben látni sem akar többé. Nem érsz el nála jó pontokat, ha te hívogatod őt. Tudnod kell róla, neki meggyőződése, hogy mindenkor és mindenben igaza van, és az esetek többségében a saját feje után megy. Az, hogy csodás estét töltöttek együtt, sajnos még nem garancia a folytatásra.

A Skorpió a legszenvedélyesebb csillagjegy

A Skorpió különleges érzékenységének és érzékiségének köszönhetően fantasztikus szerető, de igazság szerint meglehetősen önző csillagjegy is. A hálószobában minden képességét beveti, hogy a kedvedre tegyen, de azt követően inkább magára gondol, meg arra, ami neki a legjobb, miközben hajlamos a te igényeidről megfeledkezni. Legfontosabb a saját elégedettsége, meg az, hogy minden úgy alakuljon és történjen körülötte, ahogyan azt elképzeli. Képtelenség lebeszélni arról, amit egyszer a fejébe vett. Pontosan ezen okokból érezheted elhanyagoltnak vagy alábecsültnek magad a párkapcsolatban, miközben a hálószobában tombol közöttetek a szenvedély, mert ő az ágyban sosem okoz csalódást.

Az Ikrek a legvidámabb szerető

Önfeledt és kifejezetten vidám pillanatokat élhetsz át az Ikrekkel az ágyban, viszont hajlamos teljes mértékben megváltozni, amint kiléptek a hálószoba ajtaján. Mindennél és talán mindenkinél jobban vágyik a változatosságra, az unalmat csöppet sem viseli. Az a meggyőződése, ha a képességeit folyamatosan fejleszti, sokkal jobb emberré válhat. A gyakorláshoz pedig újabb és újabb partnereket keres, na meg persze könnyedén talál is. Hajlamos a hibákat felróni neked, és ha úgy dönt, sajnos könnyedén lecserél valaki másra. Bármilyen imádni valóan és csábítóan viselkedett veled az ágyban, és bármilyen emlékezetesnek is érzed az együttlétet, ha nem akarja magát lekötni melletted, jobban teszed, ha inkább elengeded.

