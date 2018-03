Melyik fát választod? Mindent elárul rólad

A feladat most még egyszerűbb, hiszen rajzolnod sem kell, csupán választani egyet a szebbnél szebb színes fa közül. Melyiket rajzolnád te a rajzos feladatban, melyik tetszik a legjobban? Ez a fa mesél a személyiségedről a legtalálóbban. Ne gondolkodj a döntésen hosszasan, csak válaszd azt, amelyik a leginkább megragadja a képzeletedet. Nos, melyik fát választod? És mit árul el rólad?

Ezt árulja el a személyiségedről az első fa

Ha az első képet választottad, kedves és tiszteletre méltó típus lehetsz. Mélyen hiszel benne, a világot apró dolgokkal is jobbá lehet tenni. Nem véletlenül ez az egyik igazán fontos célod az életedben, annak ellenére, hogy tudod, mindez álom is maradhat. Hiszed, amit szeretettel végzel, azzal szeretetet adsz másoknak, és sikert is úgy érhetsz el, ha a feladatba szíved, a lelked is beleteszed.

Ezt fedi fel rólad a második fa

A második kép üzenete szerint elbűvölő és igazán őszinte a személyiséged. Nem véletlenül kedvelnek téged és bíznak benned sokan, hiszen nagyon megbízható, egyenes ember vagy, mindenkor őszinte érdeklődéssel fordulsz a többiek felé. Legnagyszerűbb erényeid közé sorolható a találékonyságod, a gyors gondolkodási és kommunikációs képességed, ahogyan a csapatszellem is erősen jellemez téged.

Ezt mondja el a személyiségedről a harmadik fa

Amennyiben a harmadik képre esett a választásod, minden bizonnyal a bölcs és elmélkedő személyiségtípusba tartozol. Intelligens és meggondolt ember vagy, remek ötleteket, tanácsokat adsz a többieknek. Szeretnéd megérteni, hogyan is működik a világ, szívesen töprengsz a téged foglalkoztató kérdéseken, keresed az okokat, az összefüggéseket, a magyarázatokat. Inkább befelé forduló és kissé távolságtartónak tartanak téged mások, a legközelebbi baráti társaságban ugyanakkor nagyon is jól érzed magad.

Ezt árulja el rólad a negyedik fa

A negyedik fa üzenete szerint vidám és nagyon kíváncsi típus lehetsz. A legtalálóbb szavak, amelyekkel leírható a személyiséged, a “boldog” és “optimista”. Intelligens és nagyon kreatív embernek ismernek téged, nincsenek előítéleteid, azt viszont pontosan tudod, hogyan hozd ki az életedből a lehető legtöbbet. Erősen ösztönzöd a többieket, ugyanakkor hajlamos lehetsz időnként kevésbé törődni a külső megjelenéseddel. A jól ápoltság nem mindig foglalkoztat. Az viszont kétségtelen, a szabadság, az önállóság minden másnál fontosabb az életedben.

Ezt fedi fel a személyiségedről az ötödik fa

Ha az ötödik fát választottad, elemző és elmélkedő típus lehetsz. Nagyon érzékeny, jószívű és könyörületes embernek ismernek téged. Köszönhetően különleges és egyedi látásmódodnak, kivételes kreativitással, erős művészi érzékkel is rendelkezel. Időnként szükséged van a nyugalomra, a csendre, a teljes kikapcsolódásra, amikor elvonultan alkothatsz, vagy teheted azt, amit a szíved diktál. Nem érzed magad magányosnak, de néha fontos számodra az egyedüllét.

Ezt mondja el rólad a hatodik fa

Amennyiben a hatodik képet választottad, nagyon lelkes és vonzó típus lehetsz. Szereted a kalandokat, a kihívásokat, a döntéseken nem sokat töprengsz, inkább spontán éled az életedet. Nagyon szereted és tiszteled a természetet, szívesen kirándulsz, a természetesség, az egészséges életmód híve vagy. Sok mindennel foglalkozol egyszerre, szívesen tanulsz, újabb és újabb témákban merülsz el. Te is szeretnéd a világot szebb és jobb helynek látni, de teszel is azért, hogy a környezetet igazán élhetővé alakíthasd.

