4 tippel segítenek az angyalok pénzt teremteni

Az angyalok figyelmeztetnek, segítenek, támogatnak és vezetnek téged. Önmaguktól nem tehetik, csak akkor lépnek közbe, amikor kifejezetten kéred őket. Az is a te szabad akaratodon múlik, hogy megfogadod-e a tanácsokat, követed-e a javaslatokat, a segítő tippeket.

A pénz energiaminőség, amely úgy áramlik az életedbe, ahogyan engeded. Az angyalok segítenek, hogy bőségben élhesd az életedet. Az olyan kívánságokkal ugyanakkor ők sem tudnak mit kezdeni, hogy töltsék fel a bankszámládat 1 millió forinttal. Nem mindegy, hogyan kérsz, és nem mindegy, hogyan teremted meg a pénzt az életedben. Olvasd el az angyali üzeneteket, alakítsd át, változtasd meg az életedet. Ne feledd, önmagában kérni nem elegendő, a sikerhez a te hatékony részvételed is szükséges.

1. pénzteremtő tipp az angyaloktól

Az angyalok inspirációkkal, különleges ötletekkel segítenek pénzt teremteni. Amikor kéred őket, éppen ezért soha ne várd, hogy szó szerint előtted hever majd a pénz, amit csak föl kell venned a földről. Inkább vedd észre és próbáld ki azokat az ötleteket, a megérzéseket, amelyeket ők küldenek például álmok vagy hirdetések, beszélgetős műsorok, újságcikkek közvetítésével. Bármilyen furcsának is tűnik, gondolj rá, eljutott kérésed az angyalokhoz, ők pedig ezúton „intézkedtek”, hogy segíthessenek neked. Nem véletlenül emlékszel az álomra, nem véletlenül olvasod a cikket vagy hallgatod az érdekes információkat.

2. pénzteremtő lehetőség az angyaloktól

Szívességet, segítséget nem könnyű kérni, ahogyan sokszor elfogadni sem. Pedig az angyali segítség nagyon gyakran másokon keresztül érkezik. Váratlan telefonhívást kapsz, véletlenül összefutsz az utcán egy rég nem látott ismerőssel, és olyan ajánlatot, önzetlen támogatást, munkalehetőséget kapsz, amiről magad sem hiszed, hogy igaz lehet. Mérlegelsz, gondolkozol, aztán vélhetően visszautasítod, mert úgy hiszed, neked ez nem sikerülhet. A félelem és a bizonytalanság helyett inkább meditálj, csendesítsd el az elmét, és figyeld meg a belső érzeteket. Tudni fogod, mit tegyél, és merre haladj tovább.

3. pénzteremtő tipp az angyaloktól

A pénz energia, áramlását te magad akadályozod, blokkolod. Amikor nincs belőle elegendő, számtalan váratlan kiadás ér, mielőbb érdemes észrevenned, valamit nem jól teszel. Az angyalok és az univerzum így figyelmeztethet téged, hogy letértél a sorsutadról. Kérheted az angyali segítséget, hogy megfejthesd a blokkok, az akadályok okát. Amint felismered, hogyan és milyen negatív érzésekkel, gondolatokkal állítod meg a pénzenergia áramlását – és természetesen azokon változtatsz is –, az életed hamarosan a kívánt irányba mozdul és változik. A hit fontos, ahogyan az önbizalom is. Hidd el, képes vagy változni, változtatni, pénzt és boldogságot teremteni.

4. pénzteremtő tipp az angyaloktól

Az önértékelés az egyik alapja, hogy gazdagnak érezd magad. Értékes vagy, tehát lelkileg gazdag is. Ami bent lakozik a lelkedben, az jelenik meg kint a külvilágban. Amíg nem tudod magad elfogadni, kevésnek érzed, nem értékeled kellően a teljesítményedet, ne lepődj meg, hogy a bankszámlád is szegényes. Az angyalok örömmel sietnek a segítségedre. Kérd Chamuel arkangyalt, mutassa meg az értékeidet, a legértékesebb tulajdonságaidat és azt, hogyan szeretheted és fogadhatod el önmagad feltételek nélkül. Amikor szereted az embert, aki vagy, mindenki mást is képes leszel elfogadni és szeretni. A pénzt is.

