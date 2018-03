Melyik vízhez utaznál? Vétek kihagyni ezt a tesztet

Merülj el most kicsit önmagadban, a lelkedben, a tudattalan legmélyebb vizeiben. Vajon mit fedezel fel? Nézd meg a szebbnél szebb természetes vizeket ábrázoló képeket. Melyikhez utaznál a legszívesebben? Hol töltenéd a szabadságodat? Melyikhez vonzódsz a leginkább? Bámulatos és kihagyhatatlan személyiségteszt következik. Felkészültél?

Az első víz: a nyugodt óceán

Ha a nyugodt óceán jellemzi a lelked a legtalálóbban, akkor biztosan nagyon kedves, lágy, megnyugtató és érzékeny a természeted, a személyiségtípusod. Nagyon empatikus és együtt érző embernek ismernek téged, akkor érzed magad a legjobban, amikor boldognak láthatod a környezetedben élőket, a szeretteidet. Szorgalmasan és keményen dolgozol, legfőbb értéked a megbízhatóság és a felelősségvállalás. El tudod magad ugyanakkor engedni és szívből élvezed az élet örömeit is. A legtöbb ember mégis titokzatosnak, misztikusnak, megfejthetetlennek lát téged. Időnként nagyon karizmatikus és megnyerő a viselkedésed, máskor inkább visszafogott és tartózkodó vagy. Egyszer szabadon repülnél mint a sasok, máskor meg az tesz boldoggá, ha otthon töltheted az idődet. Egy viszont biztos, sosem teszel könnyelmű ígéreteket. Amire igent mondasz, azt mindenkor meg is tartod.

A második víz: a rohanó folyó

Ha ezt a második képet választottad, rohanó folyóhoz hasonlít a lelked. Figyelmes, meggondolt, kíváncsi a természeted, és folyamatosan keresed a téged foglalkoztató kérdésekre a választ. Élvezettel tölt el, amikor újdonságot tanulhatsz, amikor fejlesztheted, bővítheted a tudásodat. Nagyon szívesen ismerkedsz, könnyedén társalogsz ismeretlen emberekkel is. Szereted felfedezni a körülötted lévő világot, úgy érzed, nagyon erős kapocs köt össze téged a természettel, a Földdel. Nagyon szereted az állatokat is. Nyugodt és nagyon finom a kisugárzásod, nem véletlen, hogy barátaid, ismerőseid szívesen töltik veled a szabadidejüket. Azt is pontosan tudják, a válladon bármikor kisírhatják a bánatukat. A legnagyobb kincset és értéket a kapcsolataid jelentik, legyen az baráti vagy szerelmi kapcsolat. Szívesen segítesz és gondoskodsz azokról, akik igénylik tőled, de az otthonod is mindenkor tökéletes és tiszta.

A harmadik víz: a szelíd tó

Amennyiben a harmadik képre esett a választásod, akkor minden bizonnyal egy szelíd és nyugodt tóhoz hasonlít a lelked. Kiegyensúlyozott, gyakorlatias, ugyanakkor társaságkedvelő a személyiséged. Annak ellenére, hogy nem vagy a felhőtlen bulik királya vagy királynője, szívesen mozdulsz ki otthonról és töltöd együtt az időt a barátokkal. Nyitottan állsz az új ismeretségek felé, szereted szélesíteni a látókörödet. A lehető legtöbb időt töltöd a szabadban, a természet nyugalma energiával tölt fel, ellazít és kikapcsol téged. Igazi egyéniségnek számítasz, szívesen leped meg, és okozol örömet apróbb ajándékokkal a szeretteidnek. A legszívesebben boldogságot töltenél mindenki lelkébe. Leginkább azoknak adnál még több szeretet, akik magányosan gubbasztanak egy sötét sarokban. Az is biztos, te vagy az első, aki mások segítségére siet. Meleg szívvel közelítesz mindenkihez, amikor kérik tőled.

A negyedik víz: a látványos vízesés

Ha a negyedik képet választottad, erőteljes és nagyon látványos vízeséshez hasonlít a lelked. Szenvedélyes, energikus, erős és őszinte a személyiséged. Mágnesként vonzod az embereket, egészen rendkívüli a kisugárzásod, bárhová is lépj be, erőteljes nyomokat hagysz a többiekben. Imádod a kihívásokat, a kalandokat, őszinte örömmel éled az életedet. Szívesen merülsz bele a fantázia világába, mert különleges látásmódodnak köszönhetően erős inspirációkat kapsz. A szíved hangját, a megérzéseidet követed. Szívből éled az életedet, nagyon sokat nevetsz, vidámságoddal, az életmódoddal nagyon sok embert ösztönzöl és segítesz. Időnként hajlamos lehetsz eltúlozni az apróbb párkapcsolati problémákat, aztán amikor rájössz, némiképp túllőttél a célon, a saját viselkedéseden mulatsz a legjobban.

Az ötödik kép: a jeges víz

Ha az ötödik képet választottad, a lelked fagyos, jeges vízhez hasonlíthat, ami persze nem azt jelenti, hogy megközelíthetetlen jégkirály(nő) lennél. Döntésed inkább bátor, erőteljes és titokzatos személyiségre utal. Született vezető rejlik benned, megnyerő és határozott embernek ismernek téged. A legapróbb részlet sem kerüli el a figyelmedet, azt is észreveszed, ami másoknak fel sem tűnik. Ösztönösen érzed, mi a legjobb választási lehetőség, remek meglátásaidat, tanácsaidat szívesen fogadják meg a többiek. Nyitott vagy minden újdonságra, valósággal falod az információkat. Legértékesebb tulajdonságaid az őszinteség, a hűség és kitartás, a becsületesség. Amikor a szavadat adod, ahhoz mindenkor ragaszkodsz is. Az ígéreteidet megtartod, soha senkit nem hagynál cserben.

A hatodik víz: az apró tavacska

Amennyiben a hatodik képet választottad, a lelked apró kis tóra hasonlíthat. Békés, nyugodt, türelmes és inkább befelé forduló, vagyis introvertált a személyiségtípusod. Az élet apró örömeit is észreveszed, ugyanúgy felvidít egy gyönyörű pillangó, a naplemente látványa, mint az, amikor szerelmed átölel vagy megajándékoz téged. Gyűlölöd a vitákat, a veszekedéseket, a trágár beszédet, de messze kerülöd a drámát, a káoszt is. A meghittség, a szeretet, a harmónia a legfőbb értékeid. Lágy és nagyon gyengéd, barátságos típus vagy, őszinteséget, hitet, igazságot sugárzol. Annak ellenére, hogy sosem emeled fel a hangod, van benned szenvedély, erő és akarat és persze nagyon sok érzelem és megértés.

