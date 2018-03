Napi horoszkóp 2018. 03. 18.: a valódi tudás benned van

Vasárnap valaki mindenáron meg akar változtatni, és mindenáron fel akar húzni. Egyetlen egy dolgot tehetsz ellene: ne hagyd magad! Hidd el, ezzel úgy összezavarod őt is, meg a terveit is, hogy teljesen tehetetlen lesz. Érdemes számolnod azzal, hogy könnyen az elevenedre tapinthatnak ma.

A vasárnap alkalmas a szöszölésre, az aprólékos, nagy odafigyelést igénylő munkákra. Ma kézimunkázhatsz, köthetsz, varrhatsz, horgolhatsz, de az is megnyugtat, ha a szobanövényekkel foglalkozol. A lényeg, hogy olyasmit csinálj, ami segít kizárni a fejedből a héten begyűjtött zaklatott gondolatokat.

Ma minden problémád megoldható. Pusztán csak arra kell figyelned, hogy meg is oldd ezeket. Érdemes a helyzetek mögé nézned és meglátnod a gondok mögötti valódi okokat. Látni fogod, hogy minden egyetlen okra vezethető vissza, és ha ezt felszámolod, gyorsan javul a helyzet.

Szereted a különleges kihívásokat, és a vasárnap bővelkedik is ezekben. Mintha csupa olyan családtag lenne körülötted, akik mind arra vágynak, hogy te vedd a kezedbe a dolgok irányítását. Most egy egyszerű vasárnapi ebéd sem készülhet el nélküled, az ennél bonyolultabb dolgokhoz pedig mindenképp szükség lesz rád.

Az Oroszlánoknak más vágyuk sincs vasárnap, mint az, hogy végre őszintén és érthetően elbeszélgethessenek a barátaikkal és a családjukkal. Ma mindenről van véleményed, és nagyon szívesen meg is osztod másokkal. Vigyázz, ne menj bele fölösleges szócsatákba és parttalan vitákba!

Talán nem a vasárnap a legalkalmasabb arra, hogy megküzdj valakivel az igazadat bizonyítandó. A veszekedések és a szócsaták helyett annyi jobb dolgod is lenne. Ma fogd kézen a szeretteidet, és egyszerűen sétálj el onnan, ahol veszekedni akarnak veled. Azzal, ha a szeretteiddel veszed körül magadat megelőzheted azt is, hogy elveszítsd a fejed.

Skorpió

A négynapos hétvége utolsó napja legyen a szerelemé. Ma könnyedén szánhattok egymásra időt, és megbeszélhettek olyasmiket is, amikről eddig elfelejtkeztetek, pedig fontos lenne a téma. A vasárnap ne csak a szavaké legyen! Szánjatok elég időt az érintésekre is, hiszen most mindketten erre vágytok a legjobban.

