Napi horoszkóp 2018. 03. 17.: a változás szele erősebb, mint gondoltad

A szombat a gyerekeidről szól. Most nekik kellene kitalálnod azt a programot ami akkor is szórakoztatja őket, ha az időjárás nem épp a legszórakoztatóbb. Ne hagyd, hogy a tavasz szeszélyessége tönkretegye a napotokat! Egy kis kreativitással könnyedén lekötheted a gyerekek és az egész család figyelmét.

Szeretsz beszélni, legalábbis ma nagyon szereted hallani a saját hangodat. Még az is lehet, hogy elcsodálkozol azon, hogy nemcsak a hangod szép, de a mondanivalód is érdekes. Persze ezzel okozhatsz némi meglepetést a hallgatóságodnak, akik talán azt hiszik, hogy csak fecsegni fogsz mindenféle értelem nélkül.

Arról álmodozol, hogy milyen jó lenne egy nagyobb személyzet, akik helyetted elvégeznék a házimunkát. Például lehetne valaki, aki elmosogat helyetted, kiporszívózza a lakást, kitereget, vasal… Tulajdonképpen nincs is olyan házimunka, amelyről ne mondanál le örömmel szombaton.

A világot ketté tudod osztani szombaton feketére és fehérre, igazra és hamisra. Ez a kategorizálás segít abban, hogy eldöntsd: mit is szeretnél valójában. Ez a kategorizálás segít abban, hogy tudd: mire van szükséged valójában. Szombaton természetesen az igaz és tiszta dolgokat kellene választanod.

Az egész napodat meghatározza egy álom hangulata. Talán nem is emlékszel arra, hogy mit álmodtál, de az érzés, amelyet az álom kiváltott belőled hosszan veled marad. Ha emlékszel az álmodra, érdemes leírnod. Ha meg akarod fejteni az álmodat, ne könyvekben keresd a választ, hanem saját magadban!

Vízöntő

Lazulós, nevetgélős, bulizós szombatra vágysz. A magányos Vízöntők ma könnyen visszatalálhatnak a régi társaságukhoz, és könnyen gyűjthetnek új barátokat is. Ha pedig egyébként is nagy társasági életet élsz, eljött a te időd. Ma könnyebben szervezel összejöveteleket, és talán egy spontán házibulit is összehívsz magadhoz.

