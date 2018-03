Napi horoszkóp 2018. 03. 14.: ma egyszerűbb a megoldás, mint gondolnád

Könnyedén elbízhatod magadat szerdán. Ma talán félreérted valaki szavait, és az egyszerű elismerést az egekbe magasztaló dicséretnek éled meg. Az is lehet, hogy azt gondolod, valami csakis miattad tud működni, pedig ezt a dolgot igazából mások mozgatják. Itt az ideje annak, hogy tudatosítsd magadban: a szerénységed nagy érték.

Szerdán az a baj, hogy nem elég jó az önértékelésed. Talán pont az a baj, hogy nem tudod pontosan valójában milyen sokat értél el. Itt van az ideje annak, hogy egy kicsit fejlessz az önértékeléseden. Ma írd össze: mi mindent értél el. Ehhez talán a barátnőid segítségére is szükséged lesz, mert ők jobban látják a sikereidet, mint te magad.

Az unalmas és érdektelen munkákat ma könnyedén letudhatod. Olyan gyorsan oldod meg ezeket a máskor órákig tartó kellemetlen feladatokat, hogy a végére egészen megjön a kedved hozzájuk. A munkatársaid pedig megkérhetnek arra, hogy nekik is segíts, ha már ilyen eredményes vagy! Könnyen lehet, hogy ma előbb hazamehettek a szokottnál.

Játékos és jókedvű szerdára számíthatsz. Ma ne vegyél komolyan semmit és senkit, hiszen körülötted mindenki viccesebb hangulatban van, mint máskor. Ma érdemes az élet kihívásaira is a lehető legviccesebb válaszokat adnod. Hidd el, ezek lesznek a valóban jó válaszok. A nevetés ugyanis megold minden nehézséget szerdán.

Mérleg

A szerelem a titkos doppingszered szerdán. Ma bármit is kell megcsinálnod, az adja hozzá a legnagyobb löketet, hogy arra gondolsz: Milyen büszke lesz a párod, ha ezt elmeséled neki. Egyébként is egész nap gyűjtöd a sztorikat, amikkel este fogod szórakoztatni a párodat és a családodat. A szingli Mérlegek is bővelkednek érdekes sztorikban, és mesélőkedvben.

