Húzz egy kártyát. Ez most a legfontosabb feladatod

A tarot kártyák jóval többet mutatnak meg rólad, az életedről, mint sejtenéd, segítségükkel tehát nem csupán a jövőbe lehet bepillantani. Rendkívül bölcs és a mindennapi életben is használható tanácsokkal látnak el, rávilágítanak azokra az élethelyzetekre, amelyeket a lelki fejlődésed útján mindenképpen érdemes megtapasztalnod. Ezúttal megmutatják, mit tapasztaltál meg, és mit érez most a lelked.

Ahhoz, hogy igazán pontos tanácsot kaphass a jelenlegi élethelyzetedre, érdemes föltenned egy kérdést, mielőtt választanál a kártyák közül. Megkérdezheted például, milyen lényeges leckét tanultál meg, vagy mi most a legfontosabb feladatod, esetleg hogyan és mit érez most a lelked. A kérdést követően nézd meg a lapokat és válaszd azt, amelyiket a legközelebb érzed a szívedhez.

Ezt jósolja az első tarot kártya

Az első tarot kártya jóslata szerint talán máris tökéletesen érted és látod, szüleid mennyit tűrtek és szenvedtek gyermekként. Életük korai évei a nélkülözésről, a nincstelenségről szóltak. A szeretet, amit adtak neked, a tőlük telhető legtöbb volt. Szíved mélyén talán most is neheztelsz rájuk, mert úgy érzed, nem szerettek téged eléggé és nem figyeltek rád úgy, ahogyan igényelted volna. Hogy feloldhasd a benned lévő ellentmondást, a fájdalmas érzéseket, hunyd le a szemed és magadban tedd fel a kérdést: ha valójában békében telt a gyermekkorod, mi okoz a lelkedben még mindig fájdalmat? A problémát ne az elmével akard megérteni, a szívedben érezd a gyógyulást. Ahhoz, hogy igazán boldog lehess, a békére önmagadban kell találnod.

Ezt üzeni a második tarot kártya

A második tarot kártya üzenete szerint nem mondtad el az expárodnak, milyen sokat szenvedtél miatta. Mentálisan érted, ami kettőtök között történt, de a szíved szomorú, és még most is gyakran sírsz a szerelemért, a boldogságért. Ahhoz, hogy újra szerelmes lehess, a szívedet kell megnyitnod, amire addig biztosan nem leszel képes, amíg a fájdalmat, a haragot nem száműzöd a lelkedből. Az életedben új fejezet kezdődhet, de ehhez előbb le kellene zárnod magadban az előzőt. Érezd át a lelkedben, amit történt, éld át még egyszer a fájdalmat, aztán gyógyítsd meg a szíved. Vár még rád szerelem és vár még rád boldog párkapcsolat. Ne félj elengedni a múltat. Hidd el, érdemes továbblépned.

Ezt jósolja a harmadik tarot kártya

A harmadik tarot kártya üzenete szerint a problémáid abból fakadnak, hogy hosszú ideje nem értékeled magad kellően. Több célt is kitűztél magad elé, de félsz a hibázástól, és ez megakadályoz a siker elérésében. Nem véletlen az sem, hogy nem mersz új dolgokat kipróbálni, inkább magadba zárkózol, és az ismerkedés lehetőségét is kerülöd. Merülj mélyre a szívedben, és engedd el a sikertelenség, a kudarc érzését. Képzeld el magad előtt a célokat, amelyeket sikerrel megvalósítottál, éld át magadban az örömet, amit ekkor éreznél. Ne nyomd el a fájdalmat, inkább éld át, mert ez az út vezet a gyógyulás felé. Kezdd el szeretni és becsülni önmagad, vedd észre az értékeidet, gyakorold a határozottságot, a magabiztosságot. Amikor az elmédben elhiszed a sikert, a fizikai világban is képes leszel azt megvalósítani.

