Így viselkednek a csillagjegyek, amikor beszorulnak a liftbe

Liftbe szorulni kicsit sem kellemes érzés. Kevés a hely, a levegő és fogalmad sincs, mikor érkezik a segítség. A horoszkóp szerint a csillagjegyek nagyon eltérően, személyiségüknek, habitusuknak megfelelően reagálnak erre a kínos és szorult helyzetre. Íme a részletek.

A Kos (március 20-április 19.)

A Kos mindenben első, így ő az, aki elsőként eszmél. És hogy biztosan mindenki meghallja, jó hangosan kiabálja, „mégis mi történt?”, „mi az, hogy megállt és beszorult a lift?”. Türelmetlenül dörömböl az ajtón, dühöng, forr a vére, beleizzad a küzdelembe. Rémesen nehezen viseli, amikor valami vagy valaki megállásra készteti.

Az Oroszlán (július 23-augusztus 22.)

Az Oroszlán azonnal átveszi a Kostól a kezdeményező szerepet. Wow, újabb lehetőség, hogy magára hívja a többiek figyelmét. Bájosan és kedvesen inti nyugalomra a többieket. „Nincs miért aggódni, szerencséjükre itt vagyok, és kezelem a helyzetet. Máris érkezik a segítség”. Amíg valóban megérkezik a felmentősereg, irányítja, igazgatja, vezeti a többieket. Közben persze ellenőrzi, megigazgatja a haját és a ruháját.

A Skorpió (október 23-november 21.)

A Skorpió sem hagyja magát a két vezércsillagjegy mellett. Azonnal vitába száll az Oroszlánnal, nyomatékosan tereli a vita fonalát önmagára: „Miért is akar irányítani? Mi az, hogy kezébe veszi a dolgokat? Mégis ki a fene maga? Majd én intézkedem.”

A Mérleg (szeptember 23-október 22.)

A Mérleg a diplomácia mestere, közbelép és próbálja a feszültséget enyhíteni. Határozottsága a másik három csillagjegy közelébe sem érhet, inkább csak óvatos és meglehetősen bizonytalan lépéseket tesz a békülés érdekében. „Kérem, ne vitatkozzanak. Inkább oldjuk meg békésen a helyzetet. Mi lenne, ha segítségért telefonálnánk? Esetleg ugrálhatnánk, hátha ismét beindul a lift. Vagy várjunk inkább? Mit javasolnak? Nem igazán tudom, mit kéne tenni.”

Az Ikrek (május 21-június 21.)

Az Ikrek könnyen feltalálja magát bármilyen helyzetben. Végül is emberek között van, akkor miért is ne ismerkedhetne. A csevegésben amúgy is verhetetlen. „Helló, hogy van? Honnan érkezett? Mit csinál itt? Én épp csak meg akartam látogatni az egyik barátomat.” És máris bemutatkozott, kezet fogott a többiekkel.

A Rák (június 21-július 22.)

A Rák ideges és feszült, pillanatok alatt elönti a depresszió. Egyrészt gyűlöli a vitákat, a hangoskodást, a feszültséget, másrészt fogalma sincs, mit kéne tennie. Inkább felhívja az anyukáját azért is, hogy jelezze, késik, meg azért is, hogy vigaszt kapjon tőle.

A Bika (április 19-május 20.)

A Bika a türelmesebb csillagjegyek közé tartozik. Nagyjából ekkor érzi úgy, érdemes közbelépni és javaslatot tennie. „Mit szólnának, ha idegeskedés helyett inkább harapnánk valamit. Legalábbis amíg megérkezik a segítség.” A táskájából előkerülnek a gondosan becsomagolt szendvicsek, cukorkák, csokoládék. Mégis ki tudna ellenállni egy ilyen javaslatnak?

A Szűz (augusztus 23-szeptember 22.)

A Szűz biztosan. Ő nem kér az egészségtelen kajából. Ellenben elnézve a többieket, azonnal kirobban belőle tisztaságmániája. „Hol van a seprű, látta valaki? Csupa morzsa a padló. Micsoda ostoba ötlet a liftbe enni! Nem maradhat így!”

A Nyilas (november 22-december 21.)

A Nyilas az utazás megszállottja. Most is készen áll a repülésre. A hátizsákot le nem rakná, pedig alig fér tőle a liftben. Gyűlöli a korlátokat, a bezártságot, ő is egyre türelmetlenebb és idegesebb. Hogy elterelje a többiekről a figyelmét, gondolatban már valamelyik egzotikus országban tölti az idejét.

A Bak (december 22-január 19.)

Miközben az Oroszlán és a Skorpió szenvedélyes csatározásban dönti el, ki az úr a háznál, addig a gyakorlatias és rendkívül precíz Bak azon töri a fejét, hogyan javíthatná meg a felvonót. Szerencsére mindig akad nála egy-két szerszám, de legalábbis egy csavarhúzó.

A Vízöntő (január 20-február 18.)

A független, szabad és önálló Vízöntőt elragadja a menekülés ösztöne, mely ugyanakkor vitatkozik emberbaráti érzéseivel. Mégis csak segíteni kellene a többieknek valahogy. Jobb ötlet híján a liftajtót próbálja kinyitni.

A Halak (február 19-március 20.)

A Halak mindenki másnál rosszabbul viseli a vitát, az agressziót, a bezártságot. Istenhez imádkozva lekuporodik az egyik sarokba. „Kérlek Istenem, segíts ki bennünket, nem lehet, hogy ez már a vég!”

Aztán egyszer csak megnyílik az ajtó és megérzik a liftszerelő: „Hölgyeim és Uraim, minden rendben?”

(via)