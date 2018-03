Ezek a csillagjegyek nehezen mondják ki a boldogító igent

A Nyilas a szabadságának él

A Nyilas az egyik legszabadabb, legfüggetlenebb csillagjegy. A saját életét éli, és ki nem állhatja azokat a típusokat, akik folyton figyelemre, gondoskodásra és szeretetre vágynak. A függőséget, a túlzott ragaszkodást, az előírásokat végképp nem viseli el. Az elköteleződéstől, az unalomtól, a hosszú távra elrendezett kötelezettségektől pedig, mint a házasság, végképp menekül. Nem véletlen, hogy ő inkább csak később áll az oltár elé, de az is lehetséges, soha nem mondja ki a boldogító igent.

A Vízöntő kerüli a kötelezettségeket

A Vízöntő sok mindenben hasonlít a Nyilashoz. Ő is erősen ragaszkodik a szabadságához, a kötelezettségeket, az előírásokat, a megszokottságot rosszul viseli. Lázadó típus, aki a szokatlant, az egyedit keresi az életében. A házasság gondolata rettegéssel töltheti el, a bezártságot, a szabályokat, a kötöttséget látja benne. Úgy érzi ez az intézmény olyan elvárásokat támaszt elé, amelyeket biztosan nem akar és amelyeknek képtelen megfelelni. A lelke mélyén vágyik a szeretetre, de csak az elvárásmentes kapcsolatokban érzi jól magát, ahol társától szabadságot, önállóságot kap, ahol korlátok nélkül teheti mindazt, amit igazán szeret.

Az Oroszlán tökéletes társra vágyik

Az Oroszlán vágyik a párkapcsolatra, valójában el is kötelezné magát, ha megtalálná az igazit. A gond ott kezdődik, hogy az elvárásai olyan magasak, amelyeknek nincs, aki megfelelhetne. Meggyőződése, ő a tökéletes csillagjegy, ezért mégis miért érné be nála kevesebbel. Mindig úgy gondolja, jöhet még jobb a meglévőnél, így sosem jut el az oltárig, a boldogító igenig. Gyakran még akkor sem, amikor hosszabb ideje él együtt szerelmével, sőt már gyermekei is születtek. Mert mi van, ha akkor találkozik élete párjával, amikor másvalakinek már gyűrűt húzott az ujjára? Képtelen önmagában a dilemmát feloldani.

A Bika makacsul ragaszkodik a függetlenségéhez

A makacsságáról ismert Bika csöppet sem szereti hallani a kompromisszum, megállapodás szavakat. A házasság pedig megállapodás, kölcsönös egyetértés és akarat kérdése. Már pedig ha ő a fejébe veszi, hogy nem alkuszik, akkor nem alkuszik. Semmivel sem lehet rávenni, hogy változtasson a hozzáállásán. Akkor mondja ki a boldogító igent, amikor ő akarja. Neki valójában tökéletesen megfelel, hogy párja ott van mellette, nem érti, minek ahhoz papír és fölösleges, sok pénzbe kerülő felhajtás, hogy együtt élhessenek, együtt lakjanak. A házasság olyan intézmény, amely nélkül is lehet létezni, és nem függ tőle a boldogsága. Talán igaza lehet, talán nem. Ki tudja?

