Melyik szerencsekártyát választod? Ezt jósolja a közeli jövőre

A feladat egyszerűbb, mint gondolnád. Csupán nézd meg a három szerencseszimbólumot, és válaszd ki a neked legjobban tetszőt. A kép alá görgetve olvasd el, milyen szerencsében lehet részed akár már márciusban. Nos, melyik szerencsekártyát választod, és mit jósol neked?

Ezt jósolja az első szerencsekártya

Az első szimbólum a szerencsepatkó. Ha ezt a kártyát választottad, olyan időszak vár rád márciusban, amikor végre nem lesz miért aggódnod. Megnyugodhatsz, lazíthatsz, pihenhetsz, hátradőlhetsz. Befejezel néhány olyan feladatot, amelyekért nem igazán rajongtál, amelyeket inkább terhesnek éreztél, a felszabaduló időben pedig azt teheted, amire igazán vágysz. Kevesebb stressz és több lazítás vár rád. Lehetőséged nyílik, hogy átgondold a pénzügyeket, azt is, hogyan spórolhatsz, és új célokat is tűzhetsz magad elé. Új esélyt kaphatsz, hogy több pénzt kereshess. Mindenképpen minőségi változásra számíthatsz az életedben. Jól hangzik?

Ezt jósolja a második szerencsekártya

A második szerencseszimbólum a pénzes csupor. Ha ezt a kártyát választottad, olyan nyereményre, nem remélt bevételre vagy váratlan örökségre számíthatsz, ami hosszú időre megoldhatja a gondjaidat. Ez a különleges meglepetés óriási izgalmat ígér neked és a szerettednek is. Anyagilag mindenképpen pozitív időszak elé tekinthetsz. Most minden megtörténhet, előléptetés vagy új és sokkal jobban fizető munkalehetőség, fizetésemelés a jelenlegi munkahelyeden. Ha épp munkát keresel, több igazán kecsegtető ajánlatra is számíthatsz hamarosan. Pénz a párodon keresztül is érkezhet. Ő kaphat visszautasíthatatlan ajánlatot. Éljetek a szerencsés fordulattal.

Ezt jósolja a harmadik szerencsekártya

A harmadik szerencseszimbólum a négylevelű lóhere. A jóslat szerint valódi bőség vár rád. Nem feltétlenül anyagi értelemben, inkább az életedben szerezhetsz néhány izgalmas tapasztalatot. Szerencsés időszak előtt állsz, hiszen új érzéseket, új felismeréseket gyűjthetsz be, élhetsz meg. Olyan új és gazdagító élményekre számíthatsz, amelyek mindenképpen izgalmakat, fordulatokat csempésznek az életedbe, és feledtetik veled a megszokottságot, a kiszámíthatóságot, az unalmat. Ragadd meg az alkalmat, kijár neked, éld meg és élvezd a különleges pillanatokat. Nagyon sok mosoly, öröm és boldog pillanat vár rád.

(via) fotók: Getty