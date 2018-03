Ez a 3 csillagjegy csak kalandot akar

A Kos meglehetősen rámenős csillagjegy

A Kos pontosan tudja, mit akar. Céltudatos, energikus, duzzad az önbizalomtól, nem mellesleg meglehetősen rámenős csillagjegy, aki könnyen elveszíti a fejét. Bámulatosan flörtöl, nem tudod, nem komolyan venni. Ha meg akar csókolni, nem kér engedélyt hozzá, megteszi a legváratlanabb pillanatban. Imádja a bókokat osztani, de kapni is. Zene füleinek, amikor azt hallja, ő a világ legellenállhatatlanabb típusa. Viszont légy vele inkább óvatos, amint megszimatolja a verseny, a kihívás lehetőségét, bátorságra és erőre kap, majd szó szerint a hálószobáig száguld veled. Csak aztán nem valószínű, hogy még egyszer látod őt.

Az Oroszlán nem emlékszik a kalandokra

Az Oroszlán szívét elnyerni olyan lehet, mint valódi csatát vívni. Nagyon nehéz és küzdelmes, fájdalmas sebeket gyűjtve közben. Kétségtelenül nagyon feltűnő típus, aki még rá is játszik minderre. Imád hódítani, csábítani, és meg kell hagyni, érti is a módját, hogyan csavarjon pillanatok alatt az ujja köré. Reggel jössz rá, hogy még egy napja sem ismered, mégsem tudsz szabadulni az emlékétől. Ő viszont hajlamos a feledékenységre, leginkább az egyéjszakás kalandokat követően, amikor másnap nem is emlékszik rád. Nyert ügyed van, ha kapsz tőle legalább egy sms-t, melyben jelzi, szívesen randizna veled újra. Viszont ha nem keres, felejtsd el mielőbb, mert írhatsz neki bármennyi kedves üzenetet, válaszra sem fog méltatni.

A Halak a csábítás mestere

A Halak vonzó, csábító és elragadó csillagjegy. Persze tudja is mindezt magáról, ahogyan azt is, ő lehetne a csábítás nagymestere. Kifejezetten érzelmes típus, a szerelemre is vágyik, mégis csak nagyon ritkán engedi meg magának a mély érzéseket. Teszi ezt egyrészt félelemből, nehogy sérüljön a lelke, és azért is, mert a legtöbbször inkább csak kalandokat keres. Légy vele óvatos, mert könnyen kelepcébe csal. Nagyon udvarias, előzékeny és finom alkat, ezért amikor flörtöl veled, úgy érzed, ő valóban téged akar, hiszen szó szerint belelát a lelkedbe, pontosan tudja, mit akarsz hallani tőle. A kedvesség csupán álca, miután megkapott téged, kicsi az esélye, hogy látod őt még valaha.

