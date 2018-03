Melyik koronát választod? És milyen titkot rejt a jövőd?

A különleges koronák mélyebb jelentést hordoznak, mint sejtenéd. Megmutatnak valamit belőled, amiről talán nem is tudtál eddig. Egy mélyen rejlő erőt, képességet, misztikus tulajdonságot. Mindenkiben rejlik valami különleges, ebből a tesztből ezt az adottságot is megismerheted.

Válassz egyet a csodaszép koronák közül. Lehetőség szerint ne csupán találomra dönts, nézd meg valamennyit alaposan. Amelyiket a legszebbnek találod, vagy bármilyen okból a leginkább vonzza a figyelmedet, az ahhoz tartozó jóslat érvényes rád. Milyen titkokat tudhatsz meg önmagadról és a jövőről? Annyi máris bizonyos, izgalmas választ kapsz.

Ezt jósolja az első korona

Ha az első képet választottad, jövőd különleges szerelmet tartogat. Szenvedélyes típus lehetsz, erős nyomokat hagysz azokban az emberekben is, akikkel korábban soha nem találkoztál. Egyszerű az életfelfogásod, történjen bármi is veled, semmi nem szegi a kedved, haladsz tovább a magad útján. Szereted a függetlenséget, nagyon önálló vagy, szívesen utazol és fedezel fel mindent, amire csak lehetőséget kínál az élet. A jövőd számtalan új ismeretséget, új szerelmeket, új helyeket, új lehetőségeket kínál. Élj velük, érdemes.

Ezt jósolja a második korona

Amennyiben a második koronára esett a választásod, érdekes tanulás, tudás vár rád a jövőben. A személyes mantrád mindenképpen az lehet, teljesen mindegy, éppen mennyi idős vagy, tanulni, újabb tudást szerezni sosincs késő. Minden érdekel, amely bölcsebbé, tapasztaltabbá tesz. Olyan társakkal találkozhatsz, akik választ adnak a kérdéseidre. Kifejezetten élvezed, ahogyan szélesedik a tudásod, és hozzád hasonlóan gondolkodó emberekkel tarthatod a kapcsolatot. Hamarosan lehetőséged nyílik, hogy te is továbbadd a tudásodat, tanítsd a hozzád fordulókat. A jövőd erről szól majd.

Ezt jósolja a harmadik korona

A harmadik korona jóslata különleges sikereket tartogat a számodra. Ambiciózus típus vagy, akarod a sikert, de meg is teszel érte mindent. Nagy célokat tűzöl magad elé, semmi és senki nem állíthat meg, hogy megvalósítsd azokat. Olyan emberekkel veszed magad körül, akik támogatják az elképzeléseidet, akik veled együtt örülnek a sikernek, azokat viszont messze elkerülöd, akik nem hisznek eléggé benned. Az is biztos, a jövődben még számos kemény munka vár rád, de a sikert, a gyümölcsöket mindenképpen learathatod. A jövőd az álmok beteljesüléséről szól.

Ezt jósolja a negyedik korona

A negyedik korona üzenete szerint olyan típus lehetsz, aki nagyon szeret beszélgetni, mégis valódi mély kapcsolatokat csak nagyon nehezen alakítasz ki. Különleges képességgel rendelkezel, hiszen pontosan megérzed mások valódi szándékát, nem véletlen, hogy nem könnyen bízol meg a többiekben, és problémát okoz a feltétlen szeretet és barátság. Vedd észre, ugyanezt az adottságot használhatod ahhoz is, hogy mély és tartós kapcsolatokat köthess. A jövőben megkapod a lehetőséget, hogy a vágyaid szerinti emberekkel találkozhass, és képes légy nekik bizalmat szavazni.

Ezt jósolja az ötödik korona

Az ötödik korona jóslata szerint a múltban több csalódás is érhetett, ami elbizonytalanít a hosszú kapcsolatokat illetően. Legyen szó baráti vagy párkapcsolatról, olyan embereknek szavaztál bizalmat, akik visszaéltek a kedvességeddel. Hidd el, nagyon szerethető ember vagy, megérdemled a tiszta és őszinte érzéseket, és meg is kapod erre a lehetőséget a nem is oly távoli jövőben. A következő időszak új lehetőségeket ígér és tartogat a számodra, komoly és tartós kapcsolatra számíthatsz, legyen szó barátokról vagy párkapcsolatról.

