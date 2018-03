Ezek a csillagjegyek sosem javulnak meg

A Vízöntő a legszabadabb csillagjegy

A Vízöntő lazának, vidámnak, gondtalannak mutatja magát. A lelke mélyén ugyanakkor retteg az elköteleződéstől, a házasságtól egyenesen menekül, mert attól fél, ha átadja magát a szerelemnek, darabokra törik a szíve. Ha a félelme ráadásul be is következik, még kevésbé nyitott az elköteleződés felé. Úgy gondolja, ő nem áll készen a komoly párkapcsolatra, a házasságra pedig végképp alkalmatlan. Rendkívül önálló, tudja, mit akar, valójában nincs szüksége támogatásra ahhoz, hogy megállja a helyét a világban. A szabadsága egyébként is mindennél és mindenkinél fontosabb, és ebben ő egészen biztosan sosem változik és sosem javul meg.

Az Ikrek maga sem tudja, mit akar

Az Ikrek csillagjegyet nem könnyű kiismerni. Folyton változnak az érzései. Egyik nap valósággal retteg a szerelemtől, a következő napon pedig semmi mást nem akar jobban, mint szeretni. Alapvetően vágyik a párkapcsolatra, és jól érzi magát benne egészen addig, amíg nem fogja el az unalom. Ilyenkor inkább szakít és továbblép, aztán a magánytól meg attól retteg, hogy talán mégis rossz döntést hozott. A házasság gondolata eleinte csábító, kifejezetten bulinak, vidámságnak, izgalomnak tűnik, aztán pontosan ugyanennyire válik félelmetessé. Az sem véletlen, ha egyik nap rajong érted, a következőben pedig azt sem érted, mégis baja lehet. Kiszámíthatatlanságán képtelen változtatni.

A Nyilas a maga életét éli

A Nyilas önálló, független típus. Gyűlöl bármilyen korlátozást, függést, sosem szorul mások támogatására, így messze kerüli azokat, akik vele ellentétesen gondolják mindezt. Pontosan ez az oka, hogy éppen az ő az utolsó, aki valaha is az oltár elé áll, és kimondja a boldogító igent. Különleges értékeket keres, elvárja a szabadságot, a szabad mozgásteret, az elköteleződés gondolata hosszú ideig inkább félelmet, mintsem vonzerőt jelent nála. Mindez persze nem jelenti azt, hogy ne vágyna a szerelemre, vagy alkalmatlan lenne a házasságra. Inkább csak azt, hogy amíg nem érzi, hogy eljött az ő ideje, addig nem fektet különösebb energiákat a párkapcsolatba. Végül rászánja magát, de a kapcsolatában is függetlenségre, szabadságra vágyik. Valójában ő is az, aki sosem javul meg.

Az Oroszlán a legjobbat érdemli

Az Oroszlán úgy gondolja, neki mindenből a legjobb jár. Ha rátalál a szerinte igazira, hajlandó elhatározni és elkötelezni magát. Viszont az igazi egyáltalán nem jön olyan könnyen. Abban biztosan sosem javul meg, hogy a párkapcsolatban ő legyen a középpont, körülötte forogjon a világ, párja az ő kegyét keresse, és lehetőség szerint mindig az történjen, amit ő szeretne. Párkapcsolataiban a legnagyobb problémát azt jelenti, hogy egy idő után úgy érzi, több és jobb jár neki, és mivel mindig többet és jobbat akar, egyre nehezebben talál párra. Bármilyen nagyvonalú és szerethető típus, az elvárásai és az önszeretet oly mértékű, amit nagyon kevesen képesek csak teljesíteni.

