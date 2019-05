Soha többé bevásárlószatyor! – Ezért szeretjük a webshopokat

Szerintünk a webshop a modern élet egyik kitűnő találmánya! Öt pontba szedve megmutatjuk, hogy miért.

1. Nem kell a polcok között szaladgálnod

Az egyik legkellemesebb része az online vásárlásnak, hogy egyszerre ráláthatsz a bolt teljes kínálatára, és nem kell háromszor végig járnod az egész üzletet azért, hogy megtaláld, amire szükséged van. Csak leülsz a gép mellé, beírod a keresőbe például azt, hogy napraforgóolaj, és máris ott van előtted a teljes készlet árakkal és minden egyéb jellemzőkkel, így nagyon gyorsan össze is tudod őket hasonlítani.

2. Elfelejtheted a cipekedést

Nem sok élvezetet van abban, ha két nehéz szatyorral a kezedben kell végigcaplatnod a városon, majd az utolsó erőidet megfeszítve gyalog kapaszkodsz fel a negyedikre, mert a lift éppen elromlott… Ennél jóval kellemesebb és kényelmesebb, mikor ajtót nyitsz a futár előtt, aki házhoz szállítja neked a webshopban vásárolt holmikat.

3. Megkímélheted magad a tömegtől és a sorban állástól

Te is nehezen viseled el az üzletek zsúfoltságát, és nem szívesen préselődsz két vadidegen ember közé sorban álláskor? Akkor ülj le a gépedhez, készíts be magad mellé egy csésze kávét, rakd be a kedvenc zenéd, és stresszmentesen, néhány kattintással intézd el a bevásárlást webshopban. Nem mellékesen azért is jobb ez a verzió, mert nem csak az idegeneket kerülheted el vásárlás közben, hanem az ismerősöket is, akikkel kényszeredett beszélgetésbe kellene elegyedned a bevásárlókosarat szorongatva, pedig ehhez sem kedved, sem időd nincs.

4. Nem kell bevásárlólistán törnöd a fejed

Biztos veled is előfordult már, hogy csak akkor derült ki, hogy valamit lefelejtettél a gondosan megírt bevásárlólistáról, amikor már hazaértél a boltból. Ha webshopból vásárolsz, akkor az ilyen kellemetlen tévedések gyorsan és minimális időveszteséggel korrigálhatók, ráadásul bevásárlás közben bármikor benézhetsz a hűtőszekrénybe vagy a kamrába, hogy vajon mire is lenne még szükséged.

5. Bármikor és bárhonnan vásárolhatsz

A bevásárlás komplett program, amire leggyakrabban munka után tudsz időt szakítani, és bizony még akkor is rámegy 30-40 értékes perced, ha sikerül az átlagosnál gyorsabban elvégezned. Ugyanakkor a napod tele van olyan pár perces „üresjáratokkal”, amiket a rövidségük miatt nem tudsz jól kihasználni. Ezek éppen alkalmasak rá, hogy elintézz néhány online bevásárlást a telefonodon: például egy 10 perces kávészünetben a munkahelyedről, vagy hazafelé utazva a buszon, estleg késő este, lefekvés előtt, pizsamában ülve az ágy szélén.

+1 érv a webshop mellett: Nem kell kiöltöznöd!

Magára kicsit is adó nő – és férfi! – nem lép az utcára ápolatlanul, és nem megy emberek közé hanyag külsővel. Még akkor sem, ha csak egy kiló kenyérért ugrik le a sarki boltba. De egy nehéz, fárasztó nap után, amikor hazaérve levetted a csinos kosztümöt és felhúztad a kényelmes, de cseppet sem mutatós mackónadrágod, kétszer is meggondolod, hogy újra szalonképessé tedd magad egy bevásárlás kedvéért. Szerencsére egy webshopban senki nem látja, hogy éppen mi van rajtad, amikor a vacsorára valót pakolod a kosaradba.