Mennyi vöröshúst ehetünk az orvosok szerint?

A vöröshús – köztük is mindenek előtt a sertés – annyira fontos alapanyag a hagyományos hazai konyhában, hogy egy tájékozatlanabb turistának könnyen támadhat az az érzése, hogy a magyaroknál mindennap disznótor van. Néha talán tényleg túlzásba visszük a vörös húsok élvezetét, de ettől még közel sem tartozunk a legnagyobb húsfogyasztó nemzetek közé (egy jó étvágyú ausztrál például másfélszer annyi húst eszik, mint az átlagos magyar), sőt még az élmezőny közelében sem vagyunk az évi 64,4 kilós egy főre eső mennyiséggel. Hogy ez sok vagy kevés, az csak nézőpont kérdése: a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének táplálkozástani ajánlása szerint ugyanis naponta 2-3 egység húst és húskészítményt tanácsos fogyasztani. Mivel egy egység 5-10 dkg csont nélküli húsnak felel meg, a felső értékkel számolva akár 109 és fél kiló húst is megehetnénk, vagyis jóval több mint másfélszeresét annak, mint amennyit átlagosan egy magyar elfogyaszt egy évben.

Tehát mennyi disznóhúst ehetek?

Abba a közel 65 kiló húsba, amit 12 hónap alatt ténylegesen megeszünk, nagyjából egyforma arányban szerepel a sertés- és a baromfihús, és csak elenyésző részét (egy 2016-os KSH adat szerint mindössze két kilót) teszi ki a marhahús. Mindez azt jelenti, hogy körülbelül 34 kilogramm vöröshús csúszik le a torkunkon, ha hihetünk a statisztikáknak. Ez egy kicsivel több, mint a hivatalos ajánlás, ugyanis az napi 8 dkg-ot (vagyis éves szinten 29,2 kg-ot) jelöl meg maximális mennyiségként a vöröshúsok vonatkozásában. Ha a vöröshúsok közül egyedül sertést eszel, akkor tehát ennyit tehetsz belőle a tányérodra egy év alatt.

Nem mindegy, hogy miből eszel 29,2 kilót

A vöröshúsok – a marha, a sertés, a birka vagy mondjuk a strucc – nem egyformák. Különbözik a tápértékük, az ásványianyag- és vitamintartalmuk (a sertéshús például B1-vitaminból ötször annyit tartalmaz, mint bármely más hús), no és persze az ízük is. De ezek a tulajdonságok még az egyes húsfajtákon belül is változnak: gondolj csak arra, mennyire más a karaj, a szalonna és a sonka, pedig mind ugyanattól az állattól származnak. A szalonna például sokkal zsírosabb, mint a sonka, ezért ha állandóan ebből eszel, akkor előbb-utóbb látványosan megnőhet a koleszterinszinted vagy a nadrágméreted. Ezzel szemben ha például csak sonkát eszel, akkor jóval kevesebb zsírt viszel a szervezetedbe, és az egészségedet nem teszed ki felesleges terhelésnek. Ebben a húsban ugyanis mindössze 4-5 százalék a zsírtartalom, ami még a fehérhús kategóriába tartozó csirkénél is kevesebb, mivel az a bőrrel együtt 17,5 százaléknyi zsírt tartalmaz.

Több sonkát eszem, ez baj?

Valójában nem az elfogyasztott hús mennyiségével kell foglalkoznod, hanem azzal, hogy milyen változatos és rendszeres az étkezésed, és hogy mennyit mozogsz, alszol és stresszelsz nap mint nap. Egy mozgásszegény, ám zaklatott életmód mellett ugyanis még a hivatalos ajánlásnál jóval kevesebb hús fogyasztása is vezethet problémás elhízáshoz és ezen keresztül egészségügyi panaszokhoz, de ha sportosan élsz, hagysz legalább 8 órát alvásra, és napközben sem idegesíted magad minden apróságon, akkor a már említett napi 8 dkg vöröshúsmennyiségnél sokkal többet is megehetsz.