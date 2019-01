Kezdd az új évet egy egészséges és mennyei áfonyasmoothie-val!

Szilveszterkor sokan számos fogadalmat teszünk, amiket aztán jó néhányan el is bukunk, talán már januárban. Én személy szerint ezért szépen le is szoktam a fogadalomtételről, mert nem akarok csalódni magamban. Amin változtatni tudok, azon fogok is anélkül, hogy megfogadnám. Azzal viszont egyetértek, hogy nem badarság az új évet egy kis megtisztulással vagy kicsit egészségesebb életmóddal kezdeni, akkor is, ha aztán nem is folytatjuk ezt hosszú távon. A karácsonyi eszem-iszom és a szilveszteri alkoholmámoros pillanatok után jól jön az egészségesebb táplálék. Egy olyan áfonyasmoothie-receptet mutatunk, amely nemcsak frissítő, de nagyon finom is.

Hozzávalók

100 gramm fagyasztott áfonya

1/2 fagyasztott banán

80-85 gramm extra szilárd tofu

8-9 gramm kesudió

2,5 dl vaníliás szójatej

2 gramm vaníliakivonat

A legjobb ebben a receptben, hogy csak össze kell turmixolni az összes hozzávalót, míg teljesen sima nem lesz az ital, és már ihatod is!

