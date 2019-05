Sonkatekercs kezdőknek – egy négysoros recept, ami mindig kiment a szorult helyzetből

Látványos, gyors, egyszerű és népszerű, ráadásul a szerda esti vacsorától kezdve a házibulin át az öltönyös, svédasztalos rendezvényig bárhol megállja a helyét. A sonkatekercs szilárd, megbízható pontja a magyar hidegkonyhai szakácsművészetnek, olyan origó, mint a töltött káposzta vagy a palacsinta. Fő erényei közé tartozik, hogy költséghatékony és gyorsan elkészíthető, így akkor is bátran bevethetjük, ha szorít minket az idő vagy épp a pénztárcánk kicsit laposabb a kelleténél. Egy jó sonkatekercs receptre ezért mindenkinek szüksége van – mi pedig be is szereztünk egyet a klasszikus tormás változatból!

Hozzávalók

20 dkg natúr sajtkrém

16 szelet sonka

10 dkg vaj

2 evőkanál majonéz

2 teáskanál mustár

2 teáskanál ecetes torma

só

bors

Elkészítés

A sajtkrémet a vajjal keverd habosra, majd add hozzá a majonézt, a mustárt és a tormát is. Ízlésed szerint fűszerezd sóval, borssal a masszát, majd kanalazd a gépsonkaszeletek közepére. Tekercseld fel őket, és tedd hűtőbe, hogy az ízek alaposan összeérjenek. Franciasaláta-ágyon vagy friss, ropogós kenyérrel tálalva az igazi.