Így párosítsd a sonkát borokkal és gyümölcsökkel

Füge és bruschetta

Válogass ki néhány sötét színű fügét, szeld négybe, majd ezután a bruschettát mindkét oldalán pirítsd meg. A még meleg bruschettára szórj némi sajtot, ezen helyezd el a sonkaszeleteket, majd végül a tetejére rakd rá a fügét. Pompás és frissítő étel kapsz így, amelyhez leginkább könnyű fehér bort érdemes társítani – például sauvignon blanc-t.

Grillezett őszibarack focaccia lepénykenyérrel

Akárcsak a többi sonka-gyümölcs párosítás, az őszibarackos-sonkás focaccia is az ízek izgalmas és pezsdítő kombinációjáról szól. Az elkészítése rendkívül egyszerű, ezért váratlan vendégek érkezésekor pillanatok alatt előrukkolhatsz vele, de saját magadnak is készíthetsz belőle egy fél perces snacket. Mindössze annyit kell tenned, hogy félbevágod a focacciát, megtöltöd salátalevéllel, barackdarabkákkal és sonkaszeletekkel, végül pedig egy kis mozzarellát is teszel rá. A barack telt zamatai miatt ehhez a fogáshoz egy félszáraz cabernet frank rozét ajánlunk jól lehűtve.

Avokádótorta sonkafeltéttel

Ez a finomság egy kicsit időigényesebb az előző kettőnél, hiszen először elő kell állítani magát a gyümölcstortát. A mi esetünkben ez kicsi, falatnyi lepényeket jelent, amelyek muffinsütő formában készülnek a következő módon:

Végy fél bögre vajat, 8 dkg krémsajtot és 1 bögrényi lisztet, ezt keverd össze turmixgéppel. Ha kész a tészta, negyedórára tedd be a hűtőbe. Miután lehűlt, vágd fel annyi egyforma darabra, amekkora a muffinsütőd. Nyomogasd bele a mélyedésekbe a tésztát úgy, hogy a közepe öblös legyen, a tészta szélén pedig egy kis perem alakuljon ki. Végül tedd be a sütőbe 5-10 percre 180 fokra.

Az így elkészült lepényre tegyél sonkát és avokádódarabokat, locsold meg pár csepp citromlével, és már eheted is. Friss olaszrizlinget javaslunk ehhez a csemegéhez.