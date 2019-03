Így lehet természetesen laktózmentes egy sajt

A laktózérzékenység nem a világ vége, és egy kis odafigyeléssel könnyedén alakíthatod úgy az étkezésedet, hogy észre sem veszed, az, amit eszel, laktózmentes.

A laktózintolerancia tünetei

A szervezetük megfelelő működéséhez, és a tejcukor, vagyis a laktóz lebontásához a laktáz enzimek nélkülözhetetlenek. Ha nincs elegendő mennyiségű enzim, a laktóz nem tud a vékonybél falán keresztül felszívódni, így tovább vándorol a bélrendszerben és a vastagbélbe jutva vizet von ki a vérből. A vízzel keveredve megerjed, és puffadást, bélgörcsöket, hasmenést, valamint szorulást okozhat.

Ritkább esetekben a bőrproblémák, a levertség és a depresszív hangulat is jelezhetnek laktózintoleranciát. Ha érzékenyek vagyunk a tejcukorra, a hiányzó laktóz enzimet tablettával is pótolhatjuk, azonban, ha inkább a természetes megoldások hívei vagyunk, érdemes eleve laktózmentes élelmiszereket választani.

Természetesen laktózmentes sajtok

Ha laktózérzékeny vagy, biztos, hogy hallottál már a laktózmentes tejtermékekről, de nem csak mesterséges úton állítanak elő tejcukorra érzékenyek számára ételeket. Kétféle módon lehet laktózmentes egy sajt: laktáz enzim hozzáadásával, vagy természetes módon. Ha laktáz enzimet adnak a sajthoz, akkor az enzim a laktózt glükózra és galaktózra bontja, és az így készült sajtok íze a glükóz miatt édesebb. De léteznek természetes módon laktózmentes sajtok is: az érési folyamatnak köszönhetően a tejcukor lebomlik, így a sajtot a tejcukor érzékenyek is fogyaszthatják. A parmezán és az ementáli sajt érlelési folyamata is ilyen, azaz általános szabályként elmondható, hogy minél keményebb egy sajt, annál kevesebb tejcukrot tartalmaz.

Vagyis léteznek olyan sajtok, amikben annyira kevés a szénhidrát és a cukor, hogy laktózmentesnek minősülnek, anélkül, hogy enzimmel befolyásolták volna a laktóz lebomlását. De nem feltétlen a termékeken nagy betűkkel hirdető felirat lesz az, ami elárulja számodra, hogy melyik sajt a laktózmentes. Helyette az összetevők listájáról is tájékozódhatsz: ha 100 gramm sajtban 0,1 gramm szénhidrát, vagy cukor van, akkor az a sajt egészen biztosan laktózmentes. Ha laktózérzékeny vagy, keresd a természetes módon laktózmentes jelölést a termékeken!

A természetes sajtokat alapvetően tejből vagy tejszínből, sóból, valamint oltó anyagból készítik, amihez adott esetben fűszereket, ízesítőket adnak. Mivel ezekben a sajtokban nincs cukor, ezért laktózmentesnek számítanak, vagyis laktózérzékenyek is ehetik. A biztonság kedvéért jó, ha megnézed a címkét, amin a kalóriatartalom, a szénhidrát, a telített zsírsavak, a só és a fehérje mértékén kívül a cukor mennyiségét is fel kell tüntetni, ami ha 0,1 gramm/100 gramm, máris dobhatod a bevásárlókosaradba!