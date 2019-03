Így ismerheted fel, ha laktózérzékeny vagy!

A laktóz intolerancia sokunk életét megkeserítheti, ráadásul úgy, hogy közben nem is feltétlen tudjuk, hogy a tejcukor az oka. A tipikus tüneteken – azaz a hasmenésen, puffadáson – túl számos jele lehet annak, ha szervezetünk nem viseli jól a laktózt.

Levertség, depresszió

Ha túlhajszoltuk magunkat, ha sok a stressz az életünkben, természetes, hogy fáradtnak, enerváltnak érezzük magunkat. Azonban a folyamatos levertség érzet, a krónikus fáradtság és az alvási problémák különböző betegségek és a laktózintolerancia jelei is lehetnek. Sőt, a tejcukor érzékenység a depresszió tüneteit is produkálhatja! Ha a fáradtságérzetünk fokozott bélgáz-képződéssel és hasmenéssel is társul, érdemes kivizsgáltatnunk azt, hogy miként reagál a szervezetünk a laktózra!

Puffadás és hasmenés

Abban az esetben, ha a laktóz, azaz a tejben található cukor nem tud felszívódni a vékonybélben, a vastagbélbe vándorol, ahol megerjed. Mivel a tejcukor erős vízelvonóként működik, a vérből folyadékot von ki, felhígul, amit a legtöbben fájdalmas tünetek formájában észlelünk: puffadás, gyomorgörcs, hasfájás és vizes hasmenés. A tünetek jellemzően a laktózt tartalmazó tejtermékek elfogyasztása után általában 1 órával jelentkeznek.

Hányinger és szorulás

A laktózintolerancia nemcsak hasmenést okozhat, hanem éppen ellenkezőleg, szorulást is kiválthat. Emellett jelentkezhet hányinger és szédülés is, ami ugyan ritkább, de ha az émelygést a tejtermékek elfogyasztása után tapasztaljuk, jó eséllyel a tejcukor ellen tiltakozik a szervezetünk. Ritkábban, de – a többi tünetet is figyelembe véve – az erős izzadás is jelezhet laktózintoleranciát.

Problémás bőr

A pattanások és az aknék kialakulásának számos oka lehet. A nem megfelelő étkezés ugyanúgy okozhatja, mint a szmog, a stresszes életmód, és a hormonális egyensúly felborulása. De a problémás bőr allergia tünete is lehet, és akár laktózintoleranciát is jelezhet. A pattanások önmagukba még nem jelentik azt, hogy tejcukor érzékenyek vagyunk, azonban ha puffadással és gyomorproblémákkal is küzdünk a tejtermékek elfogyasztását követően, keressük fel a háziorvosunkat, vagy egy gasztroenterológust!