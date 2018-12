Ne dobd ki a karácsonyi maradékot! Hasznosítsd újra!

Van úgy, hogy nem marad egy morzsa sem az ünnepi menüből, de sokszor inkább épp a fordítottja történik: a vendégek is hoztak ezt-azt, a szülők, nagyszülők is csomagoltak egy kis hazait, vagy egyszerűen túlbiztosítottátok magatokat, és túl sok lett az étel. Ismerős? Akkor ez a néhány recept nektek is jól fog jönni!