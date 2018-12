Karácsony felesleges kalóriák nélkül? Lehetséges! (x)

Nem egyszerű olyan diétás menüt összeállítani, ami nemcsak mutatós, de finom is. Sokan azt gondolják, hogy a diétás ételek nem valók az ünnepi asztalra, a KETKES.com segítségével azonban garantáltan le fogod nyűgözni szeretteidet, és eloszlathatsz minden kételyt az egészséges fogásokkal kapcsolatban. Ezek a receptek nemcsak kalóriaszegények, hanem rendkívül finomak, és tökéletesek olyan különleges alkalmakhoz, mint a szentesti vacsora.

Almás sajtsaláta

Ez a különlegesség kitűnő előétel és vendégváró harapnivaló az ünnepek alatt. Alig tartalmaz szénhidrátot, ráadásul bármilyen ropogtatnivalóval isteni. Süthetsz hozzá házi kenyeret vagy akár sós zabkekszet, de pirított magvakkal vagy önmagában is megkínálhatod vele szeretteidet és barátaidat. Nem kell aggódnia senkinek, ha repetázni akar belőle, hiszen 3-4 kör mártogatás után sem kell engedni a nadrágszíjon.



https://ketkes.com/almas-sajtsalata-konnyed-finomsag-amivel-nem-lehet-betelni/

Mediterrán tonhalsteak

Karácsonykor a halé a főszerep. Minden asztalon megtalálható a pontyhalászlé és a harcsapaprikás, azonban ezek nem túl diétásak, pláne ha megbolondítjuk egy kis túrós csuszával és szalonnapörccel. A KETKES.com-on találtam rá a mediterrán tonhalsteakre, ami biztosan az idei év legünnepibb fogása lesz. Ez a halétel elképesztően egészséges, kívül ropogós, belül omlós, az illata pedig még a nagypapát is arra készteti, hogy ezt válassza a harcsapaprikás helyett. Bármilyen körettel tálalhatjuk, de ha igazán diétás ünnepi fogást szeretnénk varázsolni belőle, akkor rizzsel vagy bulgurral kínáljuk, melyre egy kis narancshéjat reszelünk. Garantált a karácsonyi csoda, és nem kell a kalóriákat sem számolnunk.



https://ketkes.com/akar-kulonleges-alkalmakra-is-tokeletes-ez-a-mediterran-tonhal-steak/

Joghurtos desszert

Hizlaló sütemények nélkül is ehetünk isteni karácsonyi finomságokat. A joghurtos desszert elkészítése pofonegyszerű, és semmi lisztet nem tartalmaz, így nem kell félned a szénhidrátoktól. Mindössze néhány hozzávaló kell hozzá, és már kész is van. Karácsonykor használhatsz hozzá csillag és fenyőfa alakú szilikonformát, így gyönyörűen mutat majd az ünnepi asztalon. Nem csak a gyerekek kedvence lesz, de az idősebbek is szívesen fogják fogyasztani. Kitűnő befejezése egy kiadós, mégis egészséges karácsonyi menünek, ráadásul nem kell rettegnünk azoktól a pluszkilóktól, melyeket minden évben megkapunk a Jézuskától.



https://ketkes.com/ha-dietazol-es-egy-kis-edesseget-szeretnel-enni-akkor-ajanlom-neked-a-joghurtos-desszertet/