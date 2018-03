A legszebb húsvéti dekorációk az ünnepi asztalra

Húzzuk ki az étkezőasztalt a lehető legnagyobb méretére, így a tágabb család minden tagja kényelmesen elfér majd, mikor körbeüljük húsvét reggelén. A sok finom ennivaló mellett persze nem szabad elfeledkeznünk a húsvéti dekorációról sem. Ez adja meg igazán a húsvét reggel, színes, friss és tavaszi, vidám hangulatát.

Szerencsére az internet már telis-tele van szuper ötletekkel, amiket felhasználhatunk a húsvéti dekoráció otthoni elkészítésénél. Vannak gyönyörű, készen kapható díszek is, de az ünnepre való felkészülést és ráhangolódást nagyban segíti, ha a húsvéti dekorációt magunk készítjük el. Ilyenkor vonjuk be az egész családot a munkálatokba, jó alkalom a beszélgetésre, a közös anekdotázásra is. Ráadásul ezek a húsvéti dekorációk sokkal könnyebben elkészíthetők, mint első ránézésre gondolnánk, sőt legtöbb esetben otthon már meglévő alapanyagokból is összeállíthatók. Így fillérekből kihozhatjuk a húsvéti dekorációt.

Ötletek a húsvéti dekorációhoz:

Pinterest



Pinterest



Pinterest



Pinterest



Pinterest



Pinterest



Pinterest



Pinterest