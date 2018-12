Ha elfelejtetted a töltött káposzta receptjét, ezt hallgasd meg! (x)

A hagyományos magyar konyha remekei közül odavagyunk a húslevesért, a halászléért és a töltött káposztáért, az édességek közül pedig a bejgli és az aranygaluska a befutó. Karácsonykor általában otthon gyűlik össze a család, ezért az ünnepi menüt jellemzően házilag készítjük el, azonban a számtalan gasztrocsoda előállítása nem mindig könnyű feladat, ráadásul óriási felfordulás keletkezik utána.

Idén decemberben a Sunlight márka kreatív módon közelíti meg az ünnepek előtti készülődést. A Magyarok Kedvencei kampány keretén belül az örök karácsonyi kedvenc főétel, a töltött káposzta elkészítésében nyújt segítséget. Hajós András közreműködésével megalkották a GastroSong TKP című egyedi receptdalt, amely a népszerű recept megzenésített feldolgozása. A fülbemászó dalban és a hozzá készített videóban sok-sok poénnal megfűszerezve mutatják be az egyes lépéseket, és a végén persze a rendrakás fontosságára hívják fel a figyelmet, illetve rávilágítanak arra, hogy mekkora terhet vesz le a vállunkról a mosogatógép egy-egy nagy főzőcskézés után. A receptdal kapcsán Hajós Andrást kérdeztük.

Mit jelent neked a karácsony?

Nem szeretem a mások által kijelölt ünnepeket, a vallások, a szokások, a naptárak elvárásait. De tiszteletben tartom. Gyerekkoromban persze vártam a karácsonyt, és a saját gyerekeimnek is mindig igyekeztem szép estéket varázsolni, mert adni szeretek. Persze az év többi napján jobban. Amikor nem muszáj.

Szerinted mik a legszebb pillanatok az ünnepen?

A legszebb, amikor egy gyerek örül. Engem más nem is érdekelt soha. Nálunk nincs nagy családi összejárás. Ebben kegyetlen vagyok. Ha valakivel nem keressük egymást év közben, nem kell kötelező pofavizitet tartani. Lehet, hogy nem húszan ülünk az asztalnál, de legalább őszintén. Nekem ez az őszinteség, igaziság, az ünnep.

Hogyan zajlik a karácsonyi készülődés nálatok?

Nincs forgatókönyv, rituálé és szereposztás. Ahogy épp kijön. A nyamvadt műanyag fánkat színkoncepciókon vitázva feldíszítjük, késve főzünk, bénán csomagolunk és sokat röhögünk, meg kiabálunk a macskával, hogy ne vadássza le a díszeket.

A karácsonyi készülődés nehézségeivel hogyan birkózol meg? Takarítás, főzés, mosogatás…

Nem több, mint egy átlagos hétvége. Kicsit több a koszos edény, jobban pörög a mosogatógép.

Milyen ételek kapcsolódnak a karácsonyhoz?

Nincsen állandó menü, amihez kedvünk van. Egyszer próbálkoztam, hogy együnk húsvéti sonkát, de nem lehetett kapni…

Szoktál főzni. A karácsonyi menüből van, amit te készítesz?

Az utóbbi években egészen felfejlődtem gesztenyével töltött pulykában, majd azzal villantok, ha igénylik. A GastroSong nevű legújabb receptdalsorozatomban épp most tanultam meg a töltött káposztát, szerintem idén otthon is megcsinálom.



Mit gondolsz, mire érdemes az embereknek figyelni az ünnep kapcsán?

Próbáljanak kevesebbet hazudni. Először maguknak, aztán ha az megy, akkor lehet gyakorolni a szeretteiken is. Ha komolyan vesszük – és nem csak az esztelen versenyfogyasztásnak hódolunk –, a karácsony a szeretetről szól, nem az ajándékról meg az ételekről. Azok is fontosak, de tartalom nélkül olyanok, mint egy üres doboz csillogóan becsomagolva.

A GastroSong amellett, hogy receptdal, a rendrakás fontosságára és a mosogatógép jelentőségére is felhívja a figyelmet. Te szoktál használni mosogatógépet? Milyen szempontok szerint választasz gépi mosogatószert?

Engem valóban a nagymamám nevelt a konyhában. Nála mindig pedáns rend volt. Főzés közben is mosogatott, törölt, súrolt. Ezt nem tudnám reprodukálni házi istenem, a mosogatógép nélkül. A Sunlight koncepciójában egyébként magyaros ételek szerepeltek, ami ismerős világ gyerekkoromból meg a családi mindennapjaimból. Azért a zsír az úr, alapvetően ma már azt is figyelni kell, hogy milyen kémiával oldjuk a zsírt. A tudomány csodás. A férfisorson azonban nem segít: bár a mosogatógép mos, a tabletta old, végül mégis velem kiabálnak , hogy rosszul pakoltam be.