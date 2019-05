9 gasztrobűn a csirke ellen, amelynek soha nem lett volna szabad megtörténnie

A csirke csodálatos étel: sokféleképpen variálható, olcsó és ízletes hús, amit szinte lehetetlen elrontani. Vagy mégsem? Az alábbi konyhabűnök elkövetőinek mégis sikerült.

1. Ezek a cukorkabundás csirkemellek.

Here’s our new fruity pebbles chicken with galaxy sauce! Who’s tried it!?! 🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤 #cerealchicken #foodporn pic.twitter.com/BZrKCqXkcs

2. Itt az elkövető komolyan vette, hogy „csak bedobjuk őket a sütőbe”.

Y’all wanna get upset by the lack of seasoning on my boyfriends roommates chicken with me pic.twitter.com/R72oHmAf3G